Da costela com barbecue ao sushi: conheça o Hangar 50, no Alcântara

Começou como uma hamburgueria artesanal, e em pouco tempo virou praticamente "dona" de um Polo Gastronômico da cidade. Esse seria um ótimo resumo para a história da marca Hangar 50. Mas, como por aqui gostamos de detalhes, a equipe de O SÃO GONÇALO foi até o Hangar 50, conversou com os sócios Rafael e Caíque, e descobriu tudo sobre a evolução da marca. E você pode conferir tudo aqui, no episódio da série A História de Cada Lugar desta semana.

Amigos de infância e sócios desde os 18 anos, Rafael Lopes Costa, e Caíque Pesqueira Baptista, ambos de 28 anos, iniciaram no mundo dos negócios bem cedo. A dupla já foi proprietária de lojas de roupa, de acessórios para eletrônicos e até de um paintball. Até que, em três de setembro de 2019, os amigos, junto a Alexandre do Souto Baptista, 53 anos, - pai de Caíque - iniciou o comando da então hamburgueria Hangar 50.

"Não sabíamos nada de restaurante, de cozinha. Mas, sabíamos de comércio e em pouco tempo começamos a implementar umas mudanças", contou Rafael.

Sócios e amigos, Rafael e Caíque | Foto: Layla Mussi

O local possuía uma gigantesca lista de hambúrgueres, mas já contava com a famosa costela com barbecue em seu cardápio. E isso fez com que os novos proprietários aumentassem as opções de carnes e defumados. No primeiro mês, o Hangar já apresentava resultados excelentes.

Pandemia mudou os planos

Mas, nem tudo são flores, e em março de 2020 a pandemia foi decretada. Tudo fechado e um estoque enorme comprado. Os meninos precisavam, de novo, se reinventarem.

"Tínhamos estoque e resolvemos, então, apostar no delivery. Não era um ponto forte na casa e tivemos bastante trabalho de divulgação, de promoção. A gente precisava fazer com que o cliente que não conhecia a gente ainda, pedisse o nosso produto", recordou Caíque.

E os esforços funcionaram. Enquanto grandes e renomados restaurantes demitiam funcionários, o Hangar 50 contratava. Enquanto uns fechavam, a marca abria novas lojas. Enquanto empresários pensavam o que fazer, os meninos faziam acontecer e multiplicavam a clientela. Junto com isso, multiplicaram os cozinheiros, entregadores, atendentes... hoje, a equipe Hangar 50 tem mais de 30 funcionários.

Com a reabertura dos comércios, vieram muitas lições. Os sócios perceberam que, apesar do sucesso, a marca ainda precisava de muitos reparos. Contrataram, então, uma consultoria.

Fecharam as lojas extras, uma em Maricá e outra em Camboinhas, e apostaram em crescer ali, no Alcântara, onde tudo começou.

SONHOS GRANDES, LOJA PEQUENA?

O Hangar 50, até então, ocupava uma loja pequena, e utilizava a calçada para abrigar seus clientes, que aproveitam a descontração do local para bater um bom papo e tomar um Chopp gelado. Mas, até a calçada passou a ser pequena para os sonhos, e para a realidade, dos sócios do Hangar.

Aí, então, assumiram mais uma loja, do ladinho da que já ocupavam. Passou a ser uma extensão. Comidas saem de uma porta, bebidas de outras. Os clientes passaram a ter mais opções para sentar internamente e mais espaço na calçada para ocuparem. Essa segunda opção é, inclusive, a preferida de quem frequenta o local.

Mas, se você pensa que eles então descansaram, está errado(a). Quando tudo parecia estar no lugar, os meninos, junto a outro sócio, abriram a terceira loja: o Hangar Sushi.

Sim! Eles passeiam do defumado ao peixe cru. E se eles assumem não entender de cozinha, eles entendem de fazer boas contratações. Cozinheiros excelentes. Sushiman super experiente e, mais uma vez, clientes satisfeitos.

Mas eles não pararam ainda. Já existe um quarto espaço sendo preparado, na mesma calçada, tudo pertinho. Lá vai funcionar o Hangar BBQ, especializado em carnes e defumados.

Quem passa pelas lojas Hangar e percebe o ambiente moderno, com proprietários jovens, e super descolados, não imagina o quanto os amigos lutaram, e lutam, para crescer, manter a qualidade e entregar o que os clientes merecem: uma boa experiência gastronômica.

Resenha Degustativa

A estrela do Hangar 50 é a costela suína ao barbecue. Tradicional e sem erro, a carne solta do osso, desfia no garfo e é um prato reconfortante e com sensação de "casa". Para quem prefere não arriscar no pedido, a costela é a opção certa. Ela não é estrela por acaso, vale lembrar.

O valor da costela varia, de acordo com o horário, e com a porção. Vale a pena conferir na página deles. E para quem quer gastar pouco, o prato está no menu executivo, servida de forma individual, por somente R$29,90. Vale muito a pena!

Mas, sempre conto para vocês sobre o que me tira do rumo, né? E a dica da semana é a chapa de churrasco misto. Carne, frango e calabresa, além de cebola roxa e batata frita. Mas, isso tudo vem acompanhado de um chimichurri, que sério, é de babar.

O chimichurri trás um novo sabor para o tradicional prato. É servido a parte e permite que você coloque a medida certa para seu paladar. Porém, te digo logo: se você gosta de um sabor fresco, intenso e balanceado, você vai comer o potinho todo. É de arrancar suspiros.

Os pratos podem ser acompanhados por porções a escolha, como arroz, farofa, e outras opções.

Mas, como o local abre de 11h à 00h. Os valores e os acompanhamentos vão mudando ao longo do dia.

Além de uma história muito bacana de amizade e perseverança, o Hangar 50 esconde também pratos espetaculares. Vale a pena conferir tudo de pertinho.

Serviço

O Hangar 50 funciona de terça a domingo, de 11h às 00.

As refeições do menu executivo são servidos até as 15h.

O Hangar Sushi abre todos os dias das 18h a 00.

As lojas ficam na Estada dos Menezes,1464, Alcântara, São Gonçalo