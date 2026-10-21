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Buracos, acidentes e insegurança: motoristas denunciam condições da RJ-104

Em vistoria de 25 quilômetros entre Niterói e Manilha, equipe do O SÃO GONÇALO registrou problemas na pista e ouviu relatos de motoristas

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia
Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia -

Buracos na pista, falta de segurança, acidentes. Esses são os principais relatos de quem trafega diariamente na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), uma das principais vias da região Metropolitana que liga os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O trecho, com 25 quilômetros de extensão, é sinônimo de preocupação e dor de cabeça para os motoristas.

Imagem ilustrativa da imagem Buracos, acidentes e insegurança: motoristas denunciam condições da RJ-104

A equipe do O SÃO GONÇALO percorreu toda a extensão da via, partindo da Alameda, em Niterói, até o Trevo de Manilha (encontro com a BR-101), registrando a falta de estrutura em diversos pontos da pista, alvo de denúncias de motoristas.

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O mecânico José Ricardo, de 56 anos, resume bem a situação da RJ-104. “Péssima. Não tem mais nada a dizer, é péssima. Inclusive, eu vou consertar o pneu do carro agora, por causa de um buraco, na altura entre Santa Bárbara e a garagem da 1001”, relatou.

Além do pneu, José comenta que precisou trocar os amortecedores do carro, alguns dias antes. “Também estourou o amortecedor do lado direito e aí tive que trocar os dois”, disse.

José Ricardo aponta pneu danificado em decorrência de um buraco na RJ-104
José Ricardo aponta pneu danificado em decorrência de um buraco na RJ-104 |  Foto: Layla Mussi

De acordo com o mecânico, o transporte público também sofre com os reflexos da falta de manutenção na estrada. “O ônibus que eu pego para Niterói é o 540. Parece que os vidros vão desmontar de tanto buraco no mesmo trecho”, comentou.

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A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que disse, em nota, que reparos no pavimento da RJ-104 estão sendo realizados desde a semana passada. Segundo a entidade, os reparos começaram no trecho de Niterói e de Tribobó, em São Gonçalo, e serão realizados em toda a rodovia.

Apesar disso, ao longo dos 25 quilômetros, a reportagem registrou apenas uma equipe trabalhando em reparos em uma mureta de concreto que separa as duas pistas. Durante a vistoria feita por nossa equipe na manhã dessa terça-feira (20), não foram registradas equipes trabalhando em reparos no asfalto.

Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia
Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia |  Foto: Layla Mussi

A condição do asfalto, inclusive, gerou um acidente na mesma manhã, quando um caminhão de gelo tombou na junção entre a RJ-106 e a RJ-104, altura de Tribobó. Só este ano, diversos acidentes ocorreram na via, como um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparoum acidente entre um carro de passeio e um ônibus da viação Fagundescolisão entre dois carros que deixou três pessoas feridas; uma mulher foi morta após ser atropelada por um caminhão; outra mulher teve a perna amputada após também se envolver em um atropelamento envolvendo um caminhão; acidente entre dois carros na altura do Caramujo; retenções no trânsito envolvendo o atropelamento de um cavalo; e uma idosa de 70 anos, morta após ser atropelada por uma viatura da PM

Imagem ilustrativa da imagem Buracos, acidentes e insegurança: motoristas denunciam condições da RJ-104

Além dos riscos de acidentes, os motoristas também reclamam da falta de segurança em diversos trechos, principalmente à noite. O aposentado José Carlos da Silva, de 71 anos, expõe o sentimento de descaso e abandono. “Aquele trecho próximo ao Novo México, por exemplo, é uma escuridão. Se você quebrar ali, vai perder a vida também, porque os caras vêm assaltar ali. A segurança não tem. Infelizmente nós estamos entregues às baratas”, disse.

Em novembro de 2025, uma série de assaltos na RJ-104, em São Gonçalo, foi registrada por vídeos e publicados nas redes sociais.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), mostram que de janeiro a setembro de 2026, o número de roubos de veículos em São Gonçalo aumentou em 87,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste recorte, em 2025, foram registrados 829 roubos; já em 2026, o número quase dobra: 1.658.

Ainda de acordo com os dados públicos, o percentual de aumento deste tipo de crime é maior nas áreas de responsabilidade da 74 DPª (Alcântara) e 75ª DP (Rio do Ouro), que são as delegacias que abrangem os maiores trechos da RJ-104.

De janeiro a setembro de 2025, a 74 DPª registrou 278 roubos (maior número no município) contra 648 este ano, um aumento de 133,1%. Já a 75ª DP que teve 138 ocorrências no ano anterior, subiu para 280, 102,9% a mais em comparação.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para apurar se houve um aumento no número de roubo de veículos nos trechos da rodovia. O órgão, no entanto, não especificou o recorte por região.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

acidentes de trânsito denúncias de motoristas falta de segurança manutenção de estradas RJ-104 São Gonçalo

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