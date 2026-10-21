Buracos, acidentes e insegurança: motoristas denunciam condições da RJ-104

Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia - Foto: Layla Mussi

Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia - Foto: Layla Mussi

Buracos na pista, falta de segurança, acidentes. Esses são os principais relatos de quem trafega diariamente na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), uma das principais vias da região Metropolitana que liga os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O trecho, com 25 quilômetros de extensão, é sinônimo de preocupação e dor de cabeça para os motoristas.

A equipe do O SÃO GONÇALO percorreu toda a extensão da via, partindo da Alameda, em Niterói, até o Trevo de Manilha (encontro com a BR-101), registrando a falta de estrutura em diversos pontos da pista, alvo de denúncias de motoristas.

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O mecânico José Ricardo, de 56 anos, resume bem a situação da RJ-104. “Péssima. Não tem mais nada a dizer, é péssima. Inclusive, eu vou consertar o pneu do carro agora, por causa de um buraco, na altura entre Santa Bárbara e a garagem da 1001”, relatou.

Além do pneu, José comenta que precisou trocar os amortecedores do carro, alguns dias antes. “Também estourou o amortecedor do lado direito e aí tive que trocar os dois”, disse.

José Ricardo aponta pneu danificado em decorrência de um buraco na RJ-104 | Foto: Layla Mussi

De acordo com o mecânico, o transporte público também sofre com os reflexos da falta de manutenção na estrada. “O ônibus que eu pego para Niterói é o 540. Parece que os vidros vão desmontar de tanto buraco no mesmo trecho”, comentou.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que disse, em nota, que reparos no pavimento da RJ-104 estão sendo realizados desde a semana passada. Segundo a entidade, os reparos começaram no trecho de Niterói e de Tribobó, em São Gonçalo, e serão realizados em toda a rodovia.

Apesar disso, ao longo dos 25 quilômetros, a reportagem registrou apenas uma equipe trabalhando em reparos em uma mureta de concreto que separa as duas pistas. Durante a vistoria feita por nossa equipe na manhã dessa terça-feira (20), não foram registradas equipes trabalhando em reparos no asfalto.

Buracos podem ser vistos ao longo de toda a rodovia | Foto: Layla Mussi

A condição do asfalto, inclusive, gerou um acidente na mesma manhã, quando um caminhão de gelo tombou na junção entre a RJ-106 e a RJ-104, altura de Tribobó. Só este ano, diversos acidentes ocorreram na via, como um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo; um acidente entre um carro de passeio e um ônibus da viação Fagundes; colisão entre dois carros que deixou três pessoas feridas; uma mulher foi morta após ser atropelada por um caminhão; outra mulher teve a perna amputada após também se envolver em um atropelamento envolvendo um caminhão; acidente entre dois carros na altura do Caramujo; retenções no trânsito envolvendo o atropelamento de um cavalo; e uma idosa de 70 anos, morta após ser atropelada por uma viatura da PM.

Além dos riscos de acidentes, os motoristas também reclamam da falta de segurança em diversos trechos, principalmente à noite. O aposentado José Carlos da Silva, de 71 anos, expõe o sentimento de descaso e abandono. “Aquele trecho próximo ao Novo México, por exemplo, é uma escuridão. Se você quebrar ali, vai perder a vida também, porque os caras vêm assaltar ali. A segurança não tem. Infelizmente nós estamos entregues às baratas”, disse.

Em novembro de 2025, uma série de assaltos na RJ-104, em São Gonçalo, foi registrada por vídeos e publicados nas redes sociais.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), mostram que de janeiro a setembro de 2026, o número de roubos de veículos em São Gonçalo aumentou em 87,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste recorte, em 2025, foram registrados 829 roubos; já em 2026, o número quase dobra: 1.658.

Ainda de acordo com os dados públicos, o percentual de aumento deste tipo de crime é maior nas áreas de responsabilidade da 74 DPª (Alcântara) e 75ª DP (Rio do Ouro), que são as delegacias que abrangem os maiores trechos da RJ-104.

De janeiro a setembro de 2025, a 74 DPª registrou 278 roubos (maior número no município) contra 648 este ano, um aumento de 133,1%. Já a 75ª DP que teve 138 ocorrências no ano anterior, subiu para 280, 102,9% a mais em comparação.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para apurar se houve um aumento no número de roubo de veículos nos trechos da rodovia. O órgão, no entanto, não especificou o recorte por região.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca