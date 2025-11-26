Série de assaltos: vídeos mostram novos roubos em São Gonçalo

Uma série de assaltos na RJ-104, em São Gonçalo, foi registrada por vídeos e publicados nas redes sociais, nessa terça-feira (25). Nas imagens, é possível ver que devido à ação criminosa, motoristas voltam na contramão tentando fugir dos suspeitos. Os assaltos foram registrados entre os bairros de Vista Alegre e Santa Luzia, em direção a Alcântara.

Em uma das imagens, é possível ver um motorista sendo abordado em frente à UPA de Santa Luzia. Um outro vídeo revela os veículos manobrando na contramão e motociclistas avançando pela via, próximo a Vista Alegre.

Pelo menos cinco motociclistas armados teriam participado dos assaltos, percorrendo uma parte da estrada e atacando motoristas que passavam pela localidade.

De acordo com a Polícia Militar, o Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv) não foi acionado para atender a ocorrência, mas depois que soube do caso, enviou uma viatura até o local. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), mas ainda não há informações sobre a quantidade de vítimas ou casos de feridos.





