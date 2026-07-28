Acidente envolvendo dois carros deixa duas pessoas feridas em Niterói

Duas vítimas precisaram ser encaminhadas para o hospital em Niterói - Foto: Divulgação

Duas vítimas precisaram ser encaminhadas para o hospital em Niterói - Foto: Divulgação

Uma colisão entre dois carros de passeio deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (28), na RJ-104, na altura do bairro Caramujo, no sentido Niterói.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 16h53. No local, os militares atenderam quatro vítimas do acidente. Duas foram liberadas no local, enquanto as outras duas, ambas mulheres, precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Ainda de acordo com os Bombeiros, uma das mulheres estava com risco amarelo (média gravidade) e a outra com classificação verde (ferimentos leves).

As duas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

Por conta do acidente, o trânsito na RJ-104, em Niterói, apresentou lentidão, mas voltou à normalidade pouco tempo depois.