Trio é preso em operação de combate ao tráfico de drogas em Niterói, Vídeo!

Uma ação de combate ao tráfico de drogas resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de entorpecentes na Região de Pendotiba, em Niterói, na tarde dessa terça-feira (19). As prisões ocorreram após denúncias.

Os criminosos foram localizados em atitude suspeita, no alto de um barranco, na Rua Caminho do Poço Largo, no bairro Atalaia. A Polícia Civil informou que, quando o trio notou a aproximação das viaturas, tentaram se desfazer das drogas, as jogando na mata fechada.

Leia também:

Em São Gonçalo, Margareth Menezes participa de diálogo sobre cultura, juventude e periferias



Niterói repetirá operação especial para transporte público no segundo turno das eleições, no domingo (25)



A ação ainda contou com uma tentativa de fuga dos criminosos, que foi frustrada após os policiais realizarem buscas na mata. Na região, foi encontrada uma mochila contendo 74 embalagens de pó branco (semelhante com cocaína), 22 embalagens de erva seca prensada (com sinais indicando ser maconha) e 17 tubos de líquido transparente (com características de lança-perfume), e também dois rádios comunicadores.

O trio foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado e formalizada a prisão em flagrante. Eles continuam presos, à disposição da Justiça.

A 79ª DP (Jurujuba) informou que a operação contou com apoio estratégico de policiais militares do 12º BPM (Niterói).





Trio preso em Pendotiba Divulgação - PCERJ