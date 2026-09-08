Idosa de 70 anos morre atropelada por viatura da PM em São Gonçalo
Acidente aconteceu em Tribobó; outro idoso envolvido foi levado com vida ao Hospital Alberto Torres
Uma mulher de 70 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar na noite do último sábado (5), na RJ-104, em Tribobó, São Gonçalo.
Edna Ferreira dos Santos, de 70 anos, estava acompanhada de Rogério Batista de Carvalho, de 65 anos, que também foi atingido e foi encaminhado com vida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).
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Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento pela rodovia por volta das 21h, quando se depararam com os dois idosos atravessando repentinamente a pista por uma abertura no prisma de concreto da via.
Ainda de acordo com a assessoria, a viatura trafegava em velocidade compatível com o limite permitido no trecho, mas os agentes não tiveram tempo para frear e evitar a colisão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Edna Ferreira morreu no local. Já Rogério Batista foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Alberto Torres e já recebeu alta.
A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).