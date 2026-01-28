Mulher é atropelada por caminhão na RJ-104 e tem perna amputada

Uma mulher de 42 anos precisou amputar a perna esquerda depois de ser atropelada por um caminhão na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), próximo ao bairro Marambaia, em Itaboraí, na tarde desta terça-feira (27). A mulher ainda está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Imagens registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento, flagrou o momento em que a mulher é atropelada pelo veículo de grande porte. A vítima estava parada na margem da pista tentando atravessar, quando um caminhão começou a dar ré no acostamento. Por não notar a aproximação do caminhão, a mulher foi atingida e ficou presa embaixo do caminhão, que a arrastou.

Depois do impacto, um homem desce do caminhão e ao perceber o que havia acontecido, pede para que o motorista avance com o veículo para sair de cima da mulher.

O Corpo de Bombeiros informou que, equipes do quartel do Colubandê foram acionadas por volta das 12h50 para prestar os primeiros atendimentos à vítima, que estava com ferimentos graves. Ela foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

De acordo com a direção do hospital, a vítima precisou passar por cirurgia de emergência e recebeu atendimento de equipes de cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia vascular e ortopedia. Por causa da gravidade dos ferimentos, a mulher precisou ter a perna esquerda amputada. Depois da cirurgia ela foi encaminhada para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI).