Morre mulher atropelada por caminhão em SG

Roberta da Silva Pinto morreu depois de ser atropelada em São Gonçalo - Foto: Reprodução - WhatsApp

Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, atropelada por um caminhão em São Gonçalo, morreu neste domingo (15) em decorrência de falência múltipla de órgãos, conforme informou o Hospital Estadual Alberto Torres. A mulher estava internada desde 27 de janeiro, após ser atropelada por um caminhão de ré na RJ-104, próximo do bairro Marambaia, em São Gonçalo.

A vítima chegou a ser entubada e precisou amputar a perna esquerda, assim que chegou no hospital. Dias depois do acidente, Roberta apresentou melhora no quadro de saúde, porém não resistiu aos ferimentos.

O enterro de Roberta aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), no Cemitério Capela de São Miguel da Paz, também em São Gonçalo.

O acidente foi registrado na 74ª DP (Alcântara), entretanto, a Polícia Civil não informou maiores detalhes sobre a investigação.