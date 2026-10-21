Niterói repetirá operação especial para transporte público no segundo turno das eleições, no domingo (25)

A Prefeitura de Niterói estabeleceu uma operação especial para as linhas municipais de ônibus neste domingo (25), para o segundo turno das eleições. O planejamento, estipulado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Niterói (Semobi), prevê frequência equivalente à de dias úteis em todo o sistema e a utilização de duas linhas circulares para facilitar o deslocamento dos eleitores diante das alterações nos locais de votação. A operação, que já foi posta em prática no primeiro turno, registrou 215.025 embarques na ocasião.

“A operação foi idealizada a partir do diagnóstico das mudanças e do cruzamento dos dados fornecidos pelo TRE com a rede municipal de transporte. Identificamos os principais pontos de atenção e definimos a criação das duas linhas circulares, o que com certeza facilitou o deslocamento na Zona Norte. Ainda assim, no primeiro turno, atuamos na coordenação da operação para garantir que tudo ocorresse bem no domingo. Nosso objetivo foi assegurar que todos pudessem exercer plenamente o direito ao voto e realizaremos a mesma operação no segundo turno”, explica o secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier.

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No domingo (25), além do reforço na frequência dos ônibus, serão disponibilizadas duas linhas circulares especiais durante o período de votação: uma ligando o Caramujo a Santa Bárbara, a 62C, e outra conectando a Vila Ipiranga ao Ponto Cem Réis, a 28C. Desde 2022, por meio da Lei Municipal nº 3.738, a Prefeitura de Niterói garante gratuidade nos ônibus municipais nos dias de eleições oficiais. A operação funcionará até às 00h.

No primeiro turno, o movimento de todo o sistema superou em aproximadamente 211% a média de 69,2 mil embarques dos domingos de agosto e setembro. Também ficou 65,7% acima da média dos sábados e correspondeu a 79,2% da demanda média dos dias úteis no mesmo período.

As medidas foram definidas após a análise das alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Este ano, Niterói registrou mudanças em 11 locais de votação, com impacto estimado para mais de 17 mil eleitores. A Região Norte concentra a maior parte das mudanças, com Fonseca e Barreto entre os bairros mais afetados. Alguns locais de votação foram desativados, outros foram criados e parte dos eleitores foi transferida para unidades já existentes.

Em Niterói, a operação foi planejada considerando as características da rede de transporte e a distribuição territorial dos novos locais de votação, para garantir o acesso da população às urnas.