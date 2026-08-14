RJ-104 sofre retenções após cavalo ser atropelado

O atropelamento do animal ocorreu na RJ-104, próximo à Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói - Foto: Reprodução/Google Street View

O atropelamento do animal ocorreu na RJ-104, próximo à Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói - Foto: Reprodução/Google Street View

O trânsito na RJ-104, próximo a Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói sofre retenções após um cavalo ser atropelado na manhã desta sexta-feira (14).

Testemunhas informaram que o cavalo não sobreviveu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o veículo que teria atropelado o animal de grande porte.

Leia também:

Escritor de Itaboraí lança quarto livro com contos e crônicas em setembro



Polícia prende foragido da Justiça durante abordagem na RJ-104, em São Gonçalo



Até às 6h30 não havia equipes de resgate no local do acidente. As circunstâncias do atropelamento não foram informadas até o momento.