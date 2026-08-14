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RJ-104 sofre retenções após cavalo ser atropelado

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas até o momento

relogio min de leitura | Redação
O atropelamento do animal ocorreu na RJ-104, próximo à Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói
O atropelamento do animal ocorreu na RJ-104, próximo à Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói -

O trânsito na RJ-104, próximo a Maria Paula, em São Gonçalo, sentido Niterói sofre retenções após um cavalo ser atropelado na manhã desta sexta-feira (14).

Testemunhas informaram que o cavalo não sobreviveu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o veículo que teria atropelado o animal de grande porte.

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Até às 6h30 não havia equipes de resgate no local do acidente. As circunstâncias do atropelamento não foram informadas até o momento.

Tags:

Acidente Atropelamento Cavalo Maria Paula RJ-104 São Gonçalo Trânsito

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