Acidente com morte deixa trânsito complicado na RJ-104, em Niterói

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta sexta-feira (25), na RJ-104, em Niterói. A colisão aconteceu na altura da garagem da Auto Viação 1001, nº 2401.

O acidente ocorreu pouco antes das 7h. Militares do quartel de Niterói foram acionados e encontraram um homem já sem vida no local.

Outra vítima, também um homem, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

Após os procedimentos, o corpo levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto.

O acidente provocou retenção no trânsito da região, com o fluxo parado desde o ponto da ocorrência até a altura de Santa Bárbara. Para os motoristas que seguem em direção a Niterói, a orientação era utilizar a Estrada do Baldeador como rota alternativa.