Ônibus e carro colidem e complicam trânsito na RJ-104
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local do acidente
Motoristas que passavam pela RJ-104, na altura da passarela do Colubandê, na manhã desta segunda-feira (10), registraram um acidente entre um carro de passeio e um ônibus da viação Fagundes.
Imagens que circulam nas redes sociais revelam pessoas paradas em um canto da via, próximo ao supermercado Dom Atacadista, enquanto o carro e o coletivo envolvidos no acidente estão parados mais à frente.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 6h20. Durante o atendimento, duas mulheres recusaram ser encaminhadas ao hospital da região.
A Polícia Militar também esteve no local do acidente.