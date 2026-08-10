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Ônibus e carro colidem e complicam trânsito na RJ-104

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local do acidente

relogio min de leitura | Redação
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 6h20
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 6h20 -

Motoristas que passavam pela RJ-104, na altura da passarela do Colubandê, na manhã desta segunda-feira (10), registraram um acidente entre um carro de passeio e um ônibus da viação Fagundes. 

Imagens que circulam nas redes sociais revelam pessoas paradas em um canto da via, próximo ao supermercado Dom Atacadista, enquanto o carro e o coletivo envolvidos no acidente estão parados mais à frente.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 6h20. Durante o atendimento, duas mulheres recusaram ser encaminhadas ao hospital da região.

A Polícia Militar também esteve no local do acidente.

Tags:

Acidente de Trânsito corpo de bombeiros Niterói ônibus Fagundes Polícia Militar RJ-104

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