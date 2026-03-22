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Colisão entre dois carros deixa três feridos na RJ-104, em São Gonçalo

Uma das vítimas capotou e os feridos foram levados ao Heat

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de março de 2026 - 08:52
Acidente ocorreu na altura de Tribobó, no sentido Niterói
Acidente ocorreu na altura de Tribobó, no sentido Niterói -

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (21). O acidente ocorreu na RJ-104, altura de Tribobó, em São Gonçalo, sentido Niterói. Ainda não há informações da dinâmica do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado para atender à ocorrência por volta das 21h35. No local, foram prestados os primeiros socorros às vítimas, sendo dois homens e uma mulher. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também no Colubandê, com ferimentos moderados.

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Após atendimento, felizmente as vítimas já receberam alta do hospital. 

O impacto entre os veículos foi tão forte que um deles acabou capotando na pista. Imagens registradas por quem passava pelo local mostram um carro com a parte frontal danificada, enquanto o segundo carro estava capotado e destruído.

Tags:

Acidente entre dois carros Heat RJ-104 três pessoas feridas

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