Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em setembro e outubro

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal - Foto: Reprodução/redes sociais

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal - Foto: Reprodução/redes sociais

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de setembro e outubro:

Leia também:

Casa e roupas prontas para as festas: dicas práticas para um fim de ano sem estresse

Maricá inicia 2026 com shows de Aline Barros e Maria Pita



SETEMBRO

Jornalista e árbitro de jiu-jitsu de SG, Felipe Barros morre após acidente de moto em Niterói

Felipe Barros morreu aos 41 anos | Foto: Divulgação

Morreu aos 41 anos, no dia 24 de agosto, o jornalista de formação, professor e árbitro de jiu-jitsu Felipe Barros Gomes, morador de São Gonçalo, após sofrer um acidente de moto em Niterói. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Preocupados com a demora de Felipe no retorno para casa, familiares iniciaram buscas em hospitais da região e, após localizá-lo, receberam a notícia de que ele havia falecido.

Muito querido pelos alunos e por dezenas de amigos, Felipe Barros deixou lembranças marcadas pela alegria e pela generosidade. Amante do samba, costumava tocar violão nas rodas com os mais próximos e é descrito como uma pessoa do bem, gentil e grande amigo.

Leia mais.

Golpe da Fé: Grupo de Niterói vendia orações e prometia milagres por telemarketing

As investigações revelaram uma estrutura sofisticada de telemarketing religioso | Foto: Reprodução/TV Globo

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, deflagrou uma ação contra uma quadrilha que, se passando por um pastor, cobrava de fiéis para fazer orações, prometendo curas e milagres. Os criminosos atuavam a partir de uma central de telemarketing, no Centro de Niterói.

A “Operação Blasfêmia”, realizada por agentes da 76ª DP (Niterói) em conjunto com o Ministério Público, cumpre mandados de busca e apreensão em decorrência de inquérito que apurou os crimes de estelionato, charlatanismo, curandeirismo, associação criminosa, falsa identidade, crime contra a economia popular, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.



As investigações revelaram uma estrutura sofisticada de telemarketing religioso, onde dezenas de atendentes eram contratados por meio de anúncios em plataforma on-line de vendas. Os selecionados, sem qualquer vínculo religioso com a instituição, eram orientados a se passarem pelo líder religioso durante atendimentos via WhatsApp.

Leia mais.

Familiares e amigos dão o último adeus a jovem agredido em bar: 'É uma mãe que perdeu o filho, quero justiça'

Fabiana Vasconcelos, precisou ser amparada durante todo o sepultamento | Foto: Kiko Charret

No dia 17 de setembro, foi sepultado, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, o corpo de Gabriel Vasconcelos, de 27 anos. O jovem, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi brutalmente espancado em um bar no bairro Mutondo enquanto assistia a uma partida de futebol. Ele foi surpreendido por um agressor que o atingiu pelas costas.

Consternada com a perda do filho, a mãe do jovem, Fabiana Vasconcelos, precisou ser amparada durante todo o sepultamento. "É uma mãe que perdeu o filho, quero justiça".

Atualização

Pouco mais de um mês após o crime, o suspeito de matar Gabriel Vasconcelos foi preso em Minas Gerais por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG). Ele foi encontrado graças ao trabalho de inteligência e monitoramento dos policiais civis.

Poucos dias depois da primeira prisão, um segundo homem, acusado de envolvimento na morte do jovem entregador, identificado como professor de artes marciais, foi preso em Niterói.

De acordo com investigações, o professor levou ao bar um de seus alunos, que foi o autor das agressões.

Leia mais.

Corrida pela vida: Família busca tratamento milionário que pode mudar o destino do pequeno Liam, portador de AME

Liam foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1 | Foto: Redação

O casal Gabriella Beatriz Freitas Pessanha, 24 anos e Lucas da Silva Lyrio Pessanha, 29 anos, pais do pequeno Liam, de apenas 4 meses, natural de São Gonçalo, que foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, estão lutando para conseguir o medicamento Zolgensma, de R$ 8 milhões de reais, principal tratamento contra a doença genética rara e progressiva, que está sendo negado pelo plano de saúde. Em entrevista a O SÃO GONÇALO em setembro deste ano, os pais contaram sobre os primeiros sinais da doença, a luta pela busca do tratamento milionário, a vaquinha feita para arcar com os custos e sobre a necessidade do diagnóstico precoce.

No aguardo pela obtenção do tratamento essencial para sua qualidade de vida, hoje Liam recebe cuidados médicos diários através do home care (conjunto de serviços de saúde, tratamentos e reabilitação prestados diretamente na casa do paciente) e é medicado com Ridsplan, disponibilizado pelo SUS, que ajuda o corpo a produzir a proteína SMN e a manter seus níveis mais elevados por todo o corpo com o uso contínuo. O medicamento funciona, de acordo com os pais de Liam, como "uma porta de entrada até que inicie o uso da Zolgesma".

Leia mais.

OUTUBRO

Dor e luta de uma mãe atípica: denúncia de agressão a menina autista em São Gonçalo levanta alerta sobre terapias sem preparo

Segundo a mãe, a criança era acompanhada na unidade desde os dois anos de idade | Foto: Divulgação

“O autismo virou uma mina de dinheiro. As pessoas abrem clínicas o tempo inteiro e mantêm profissionais sem nenhum preparo. Eu precisei falar, denunciar, pela minha filha e pelas outras crianças que poderiam passar pelo que minha filha passou. A gente não pode se calar, porque isso tudo é muito triste. A mãe atípica vive brigando. A gente precisa brigar na escola, nas terapias, pela vaga do carro, pelo espaço. É doloroso e cansativo. Mas a gente não pode se calar”, desabafa Érika Alves Amaral Gomes, de 43 anos, mãe solo de uma menina de 7 anos com transtorno do espectro autista (TEA), que teria sofrido lesão corporal durante um atendimento fonoaudiológico em uma clínica particular de São Gonçalo.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e a Polícia Civil investiga o ocorrido. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança apresentou hematomas após uma sessão terapêutica, o que levantou suspeitas sobre a conduta da profissional responsável. A mãe afirma que só percebeu a maior marca ao chegar a casa e que, ao questionar a clínica, recebeu respostas evasivas.

Segundo Érika, a filha era acompanhada na unidade desde os dois anos de idade e já havia apresentado resistência em comparecer às sessões, mas a situação se agravou após o episódio.

Leia mais.



Novo comandante do 7º BPM fala sobre barricadas e letalidade policial em São Gonçalo

O coronel Lourival do Nascimento Junior assumiu o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em São Gonçalo | Foto: Redação

O coronel Lourival do Nascimento Junior, que assumiu o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em São Gonçalo, no dia 29 de agosto, recebeu O São Gonçalo, no final do mês de setembro, para uma conversa exclusiva sobre a cidade. Recém-chegado do 41º BPM (Irajá), o policial falou sobre os desafios do combate ao crime organizado na cidade, comentou as denúncias de corrupção policial investigada pela Corregedoria em São Gonçalo e prometeu remover barricadas e ampliar “a sensação de segurança” do morador.

Leia mais.

Operação na Penha supera número de mortos do massacre do Carandiru

O número ultrapassa o total de 111 mortos registrados na chacina do Carandiru | Foto: Divulgação

A megaoperação das forças de segurança no Complexo da Penha e do Alemão na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou 121 mortos, sendo quatro policiais. O número ultrapassa o total de 111 mortos registrados na chacina do Carandiru, ocorrida em 2 de outubro de 1992, em São Paulo, até então considerada o episódio mais letal envolvendo forças policiais no Brasil.

De acordo com informações atualizadas, a operação, realizada em 28 de outubro resultou também em 113 prisões, das quais 33 são de pessoas oriundas de outros estados. Entre os detidos, 10 são adolescentes. As forças de segurança apreenderam 118 armas, incluindo 98 fuzis, além de 14 bombas encontradas em diferentes pontos das comunidades que compõem o complexo.

Leia mais.



O sonho não acabou! Vini Jr. assume namoro com Virgínia e visita da influenciadora a SG pode se tornar realidade

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal | Foto: Reprodução/redes sociais

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol gonçalense Vini Jr. assumiram oficialmente o namoro no dia 28 de outubro. Os dois estavam ficando desde setembro.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal. Em um álbum de fotos, eles mostraram o quarto decorado com rosas vermelhas e outros objetos românticos, como ursos de pelúcia e balões de coração.

Com o anúncio do relacionamento, novas viagens poderão ser feitas "a dois", como uma visita de Virgínia a São Gonçalo, cidade de origem de Vinícius Jr, que agora pode se tornar realidade.

Leia mais.