Jornalista e árbitro de jiu-jitsu de SG, Felipe Barros morre após acidente de moto em Niterói

Muito querido pelos alunos e por dezenas de amigos, Felipe Barros deixa lembranças marcadas pela alegria e pela generosidade - Foto: Divulgação

Jornalista de formação, professor e árbitro de jiu-jitsu Felipe Barros Gomes, morador de São Gonçalo, morreu ontem (24) após sofrer um acidente de moto em Niterói. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Preocupados com a demora de Felipe no retorno para casa, familiares iniciaram buscas em hospitais da região e, após localizá-lo, receberam a notícia de que ele havia falecido.

Muito querido pelos alunos e por dezenas de amigos, Felipe Barros deixa lembranças marcadas pela alegria e pela generosidade. Amante do samba, costumava tocar violão nas rodas com os mais próximos e é descrito como uma pessoa do bem, gentil e grande amigo. Ele deixa uma filha de 14 anos.

Nas redes sociais, diversos comentários ressaltam sua paixão pela vida, a dedicação ao ensino e ao esporte, além da amizade verdadeira que cultivava.

Em sua última postagem nas redes sociais, o atleta ressaltou o amor à filha e a alegria pela realização profissional. "No fim de semana dos pais acabei passando quase por completo longe do meu bem mais precioso, minha motivação para fazer o melhor todos os dias. Faço para que ela seja maior e melhor que eu. Mas foi também o dia de viver uma nova experiência, pela primeira vez coordenando a arbitragem de um evento de grande porte, de uma Federação histórica como é a @fjjrio_oficial".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

