O sonho não acabou! Vini Jr. assume namoro com Virgínia e visita da influenciadora a SG pode se tornar realidade

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. assumiram o namoro na manhã desta terça-feira (28). Os dois estavam ficando desde setembro.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal. Em um álbum de fotos, eles mostraram o quarto decorado com rosas vermelhas e outros objetos românticos, como ursos de pelúcia e balões de coração.

Nos stories, Virginia postou a primeira foto beijando o novo namorado. Vale lembrar que o pedido de namoro por parte do jogador já era esperado. A expectativa era que os dois assumissem a relação na quarta passagem da empresária a Madri, na Espanha.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em collab nas redes sociais do casal

Virgínia em São Gonçalo?

Com o anúncio do relacionamento, novas viagens poderão ser feitas "a dois", como uma visita de Virgínia a São Gonçalo, cidade de origem de Vinícius Jr, que agora pode se tornar realidade.

Natural de São Gonçalo, Vini Jr. deixou sua marca registrada em diferentes locais do município, como o bairro Porto do Rosa, local onde mantém forte ligação e que é frequentemente visitado pelo atleta, que vê na região uma espécie de "conexão com suas origens", e onde pode relembrar a infância com seus amigos e familiares.

No bairro, Vini Jr. poderá levar Virgínia para conhecer a rua em que ele jogava bola e soltava pipa com os amigos. Em julho do ano passado, o craque chegou a levar seus amigos de Madrid para conhecer o Porto do Rosa.

Outro local que o craque gonçalense poderá apresentar à influenciadora é o terreno onde funcionava o Ciep 040-Porto do Rosa, que estava desativado há cerca de dez anos e será a nova sede do Instituto Vini Jr. Além disso, passeando pela cidade, Vini Jr. também pode apresentar ao seu novo amor as unidades educativas por onde passou durante a infância em São Gonçalo, como a Escolinha de Futebol do Flamengo, no Mutuá, onde o atleta começou a jogar futebol e pôde colocar em prática suas habilidades.

Também no Mutuá, outro ponto que pode ser visitado pelo casal é a Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, onde Vini Jr. estudou quando tinha cerca de 10 anosE, para fechar com chave de ouro, na futura visita de Virgínia Fonseca à cidade de São Gonçalo, Vinícius Jr. poderá também levar a amada para apreciar o painel de proporções gigantes, feito em sua homenagem no centro da cidade

O romance

Virginia chegou em Madrid, na Espanha, na última sexta-feira (24). Ela viajou um dia depois de celebrar o aniversário de 3 anos de Maria Flor, filha dela e de Zé Felipe.

No país, ela acompanhou o jogo do Real Madrid contra o Barcelona no último sábado (25), antes de ir para Mônaco.

No início de outubro, após uma modelo expor mensagens trocadas com Vini, Virginia admitiu publicamente que estava conhecendo melhor o jogador. Por conta disso, ela decidiu romper com ele e admitiu estar decepcionada.

A polêmica rendeu um pedido de perdão público por parte de Vini Jr. e Virginia decidiu dar uma segunda chance para ele.