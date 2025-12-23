Maricá inicia 2026 com shows de Aline Barros e Maria Pita

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, promove no dia 1º de janeiro de 2026, das 17h às 22h30, o evento ‘Primeiro, Deus’, que marca simbolicamente a abertura do calendário de eventos do novo ano com uma programação voltada à fé cristã. A iniciativa contará com nomes de destaque da música gospel, como Aline Barros e Maria Pita, além de uma ação inédita que reunirá 100 vozes de diferentes denominações religiosas em um grande coral.

O evento acontecerá na Praça Tiradentes, em Araçatiba, e tem como objetivo reunir famílias, lideranças religiosas e fiéis em uma noite de comunhão e mensagem positiva logo no primeiro dia do ano. A programação valoriza princípios tradicionais da cultura cristã, como gratidão, renovação espiritual e esperança, em uma celebração pensada para emocionar e inspirar o público.

Segundo o secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, o evento simboliza a união das igrejas e o fortalecimento da fé no município. “Queremos começar o ano adorando, pedindo a Deus um ano abençoado de muito trabalho e de muita saúde para todos nós”, disse.

A abertura da noite ficará por conta do coral ‘Primeiro, Deus’, formado por integrantes de diversas igrejas de Maricá, reforçando o caráter de união e diversidade religiosa da iniciativa. Em seguida, sobe ao palco a cantora Maria Pita, representante da música gospel maricaense.

O encerramento do evento será com a apresentação da cantora Aline Barros, uma das principais referências da música cristã brasileira, com oito vitórias e 14 indicações ao Grammy Latino. O repertório deverá incluir sucessos consagrados como “Sonda-me, Usa-me”, “Ressuscita-me”, “Consagração / Louvor ao Rei”, “Jeová Jireh”, “Casa do Pai” e “Autor da Vida”. Antes do show principal, pastores da cidade participarão de um momento de ministração da palavra.

Serviço: Primeiro Deus

Data: 01/01/2026 (quinta-feira)

Horário: 17h às 22h30

Local: Praça Tiradentes – Araçatiba, Maricá/RJ