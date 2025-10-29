Operação na Penha supera número de mortos do massacre do Carandiru

Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, já deixou 121 mortos e teve. até o momento, 113 prisões - Foto: Divulgação

A megaoperação das forças de segurança no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, já deixou 121 mortos desde o início das ações, segundo dados divulgados por organizações de direitos humanos, confirmados parcialmente por fontes oficiais.

O número ultrapassa o total de 111 mortos registrados na chacina do Carandiru, ocorrida em 2 de outubro de 1992, em São Paulo, até então considerada o episódio mais letal envolvendo forças policiais no Brasil.

De acordo com informações atualizadas, a operação resultou também em 113 prisões, das quais 33 são de pessoas oriundas de outros estados. Entre os detidos, 10 são adolescentes. As forças de segurança apreenderam 118 armas, incluindo 98 fuzis, além de 14 bombas encontradas em diferentes pontos das comunidades que compõem o complexo.

A ação, que teve início na madrugada de segunda-feira (27), envolveu policiais militares, civis e agentes da Força Nacional, com o objetivo de desarticular facções criminosas que atuam na região. Moradores relatam intensos tiroteios, bloqueios em vias de acesso e suspensão de serviços básicos, como transporte público e coleta de lixo.

Enquanto as forças de segurança permanecem na região, famílias das vítimas tentam identificar corpos e denunciar desaparecimentos.