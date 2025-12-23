Casa e roupas prontas para as festas: dicas práticas para um fim de ano sem estresse

Especialistas dão dicas para as festas de fim de ano com o máximo de organização - Foto: Divulgação

Dezembro chegou e, com ele, a expectativa crescente para as festas de fim de ano. Ceia de Natal, Réveillon, confraternizações da empresa, visitas em casa, e muitas malas para viagens longas de férias… São muitos detalhes para organizar, e em todos esses momentos as roupas e a casa acabam ganhando protagonismo, mesmo de forma indireta, por contribuírem para o clima de acolhimento, conforto e celebração.

Pensando nisso, especialistas de Cif e Brilhante reuniram, em um só lugar, 5 dicas práticas para aproveitar um fim de ano sem estresse.

Planeje a faxina de fim de ano por etapas

Sabemos que muitas pessoas trabalham até os dias anteriores às festas de fim de ano, e outras ainda fazem plantão neste período. Por isso, em vez de deixar tudo para a última hora, faça um cronograma simples de limpeza: um dia para a sala, outro para os banheiros, outro para a cozinha e assim por diante. Isso distribui o esforço, evita sobrecarga e garante que a casa esteja pronta a tempo das visitas, das celebrações ou até mesmo organizada durante a sua ausência, no caso de quem vai viajar.

Antecipe a limpeza das louças especiais

Pratos, taças, travessas e talheres usados apenas no fim do ano costumam ficar guardados por meses. Inclua no seu planejamento uma “lavagem especial” dessas peças com alguns dias de antecedência, para não correr na véspera do Natal. Já deixe tudo seco, separado e pronto para montar a mesa.

Organize a rotina de lavanderia para zerar o cesto

O ideal é chegar às festas sem roupas acumuladas. Programe lavagens regulares ao longo de dezembro e, nas peças que pretende usar nas confraternizações, utilize Brilhante Limpeza Total, que ajuda a manter tudo limpo e perfumado por mais tempo, evitando retrabalho na correria dos eventos.

Faça um roteiro de manutenção rápida da casa

Mesmo com a faxina principal planejada, pequenas limpezas diárias evitam a bagunça acumulada. Inclua no seu roteiro um “circuito de manutenção”: balcões, pia, fogão e banheiro. Para as sujeiras simples, e também para as mais difíceis que surgem no dia a dia, Cif Limpeza Milagrosa, que limpa mais de 100 superfícies sem esforço, ajuda a agilizar o processo e manter tudo milagrosamente limpo.

Planeje o pós-festas (e possíveis viagens)

Se você vai viajar em janeiro, logo após o Natal ou o Ano Novo, coloque no seu plano deixar a casa organizada antes de sair: geladeira limpa, lixo descartado e roupas lavadas. Assim você volta para um lar arrumado e não precisa enfrentar uma lista de tarefas logo no retorno das férias. E para garantir que as roupas cheguem cheirosas no seu destino, a dica é Brilhante Perfume e Cuidado Extraordinário, que as mantém macias, perfumadas e com aparência de novas.