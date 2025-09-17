Familiares e amigos dão o último adeus a jovem agredido em bar: 'É uma mãe que perdeu o filho, quero justiça'

A mãe de Gabriel, inconsolável, participou do sepultamento do filho nesta quarta-feira - Foto: Kiko Charret

Foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (17), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, o corpo de Gabriel Vasconcelos, de 27 anos. O jovem, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi brutalmente espancado no último domingo (14) no bairro Mutondo e morreu na manhã de segunda-feira (15), no Hospital Estadual Alberto Torres.

Gabriel assistia a uma partida de futebol em um bar quando foi surpreendido por um agressor que o atingiu pelas costas. Segundo relatos de amigos, o agressor teria deferido (de propósito) chutes e socos justamente na região do corpo em que Gabriel tinha mais fragilidade, visto que o mesmo só tinha um rim.

Vestidos com camisas que continham o rosto de Gabriel estampado e segurando cartazes que clamavam por justiça, familiares e amigos sepultaram o corpo do jovem, sob forte comoção, ao som de aplausos e muitos fogos de artifício.

O jovem foi vítima de uma agressão violenta, que pode ter sido premeditada | Foto: Kiko Charret

Consternada com a perda do filho, Fabiana Vasconcelos precisou ser amparada durante todo o sepultamento. E mesmo diante da dor irreparável de enterrar Gabriel, tirou forças para, mais uma vez, pedir por justiça.

"Meu filho era um garoto maravilhoso, carinhoso, trabalhador, estava correndo atrás, batalhador. O que fizeram com ele foi uma crueldade, pegaram ele pelas costas, na covardia, com intuito de matar. A única coisa que eu quero é justiça, quem fala é uma mãe que perdeu o filho", disse Janaína.

O sepultamento foi marcado por emoção e revolta | Foto: Kiko Charret

Sobre o caso

Com gritos por justiça e muita emoção, parentes e amigos acompanharam o enterro de Gabriel, morto após ataque violento em um bar | Foto: Kiko Charret

O jovem, que era morador do bairro Mutondo, assistia ao jogo entre Flamengo e Juventude num bar, na Travessa Maria Alice, quando um homem se aproximou por trás, e desferiu o primeiro golpe, pegando a vítima de surpresa.

Gabriel não conseguiu reagir e foi derrubado no chão, levando outros diversos golpes. Segundo imagens de câmeras de seguranças, embora dezenas de pessoas estivessem no local, ninguém tentou segurar o agressor, que foi embora do local após as agressões.

A vítima conseguiu levantar e chegou a ir para casa, mas cerca de 30 minutos depois se sentiu mal e precisou ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia para retirar parte do baço. Embora o procedimento tenha sido realizado com sucesso esperado pelos médicos, horas depois, na manhã de segunda-feira (15), Gabriel não resistiu e foi a óbito.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DHNISG), que já identificou o suspeito.

Até o momento, o homem segue foragido.





