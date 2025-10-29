Professor de artes marciais é preso por morte de jovem em bar de São Gonçalo

Um professor de artes marciais foi preso em Niterói, na manhã desta quarta-feira (29), acusado de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Gabriel Machado Vasconcelos, de 27 anos. O crime aconteceu no último dia 14, em um bar no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, enquanto a vítima assistia a partida entre Flamengo e Juventude.

De acordo com investigações, o professor levou ao bar um de seus alunos, que também foi preso no dia 22. O jovem estava foragido desde o dia do crime e foi localizado em Minas Gerais, após um trabalho de inteligência e monitoramento. As apurações indicam que ele participou ativamente das agressões contra a vítima.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), com apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

No dia 14 de setembro, Gabriel estava em bar no Mutondo assistindo a partida entre Flamengo e Juventude, quando foi atacado pelo agressor que se aproximou por trás da vítima e iniciou uma sequência violenta de socos.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o agressor derrubando Gabriel no chão e continuando a espancá-lo, mesmo diante de várias pessoas presentes no bar, que não interviram.

Após o ataque, a vítima conseguiu se levantar e voltou para casa, mas cerca de 30 minutos depois passou mal e precisou ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele ficou internado até a manhã de segunda-feira (15), mas não resistiu aos ferimentos.