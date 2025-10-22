Suspeito de matar o entregador em bar de São Gonçalo é preso em Minas Gerais

O homem suspeito de espancar e matar o entregador de aplicativo Gabriel Machado Vasconcelos, em um bar localizado no Mutondo, São Gonçalo, no dia 14 de setembro deste ano, foi preso em Minas Gerais por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG).

A prisão contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. O acusado, que estava foragido desde a época do crime, foi encontrado graças ao trabalho de inteligência e monitoramento dos policiais civis.

Relembre o caso

No domingo, dia 14 de setembro, a vítima, Gabriel, de 27 anos, estava assistindo a uma partida de futebol em um bar, localizado no Mutondo, em São Gonçalo, quando o agressor se aproximou por trás do entregador e iniciou as agressões.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a sessão de espancamento. Ao longo do vídeo, é possível perceber que o acusado joga Gabriel no chão e permanece espancando-o. Apesar de o bar estar cheio no momento das agressões, ninguém interveio.





Depois das agressões, Gabriel conseguiu levantar e retornou para casa. Porém, cerca de 30 minutos depois, começou a passar mal e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). A vítima permaneceu internada apenas até a manhã do dia seguinte, segunda-feira (15), quando faleceu por causa da gravidade dos ferimentos.