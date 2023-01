Bares e restaurantes em São Gonçalo e Niterói para conhecer em 2023

Antes de sair para um happy hour, celebrações de aniversários, reuniões de fim de ano ou qualquer outro evento, é sempre bom conhecer as opções de bares e restaurantes que a nossa própria cidade oferece.

A cena gastronômica está em constante mudança na região. Quando um estabelecimento se fecha ou passa o ponto, o ciclo reinicia com novas histórias e cardápios.

Pensando nisso, a reportagem de O SÃO GONÇALO listou dicas de alguns bares e restaurantes dos dois municípios, São Gonçalo e Niterói, que valem a pena conhecer em 2023.

SÃO GONÇALO

Uma dica da terra do santo violeiro é o Bar da Baiana, um boteco raiz com culinária variada, bebidas geladas, além de shows de pagodes e DJs. O bar fica localizado na Avenida Progresso, S/N em Porto da Pedra e abre de quarta a domingo a partir das 18h. Popular desde os anos 90, o espaço vem se tornando cada vez mais popular, e é ideal para quem quer curtir com a família e os amigos.

Carne seca com aipim no Bar da Baiana | Foto: Reprodução/Instagram

Inaugurado esse ano no shopping Partage, o Boteco Mané já conquistou o público gonçalense com sua decoração diferenciada e o cardápio variado. É possível realizar refeições executivas no almoço e curtir um chopp gelado com petiscos, reunindo os amigos à noite. O Mané fica logo na entrada do shopping, na Avenida Presidente Kennedy , 425, Centro.

Contra-filé no Mané | Foto: Reprodução/Instagram



Badalado também é o Hangar 50 Steakhouse Alcântara, que virou uma das referências em costela suína ao molho barbecue na cidade. Fica na Estrada dos Menezes, 1464. Pedidos pelo app ou no whatsapp: 2605-3201.

Costela completa com fritas no Hangar 50 | Foto: Divulgação

Outro local que começou modesto e hoje se tornou um 'point' no Barro Vermelho, é o Showrrasquinho do Alexis. São vendidos variados espetos de churrasco, com guarnições e batata frita, em um espaço com TV, ideal, inclusive, para assistir a jogos de futebol com a família. Fica na esquina da Avenida 1º de maio com a Lúcio Tomé Feteira, 2498.

Comida com gostinho de casa de vó, música ao vivo e fomento à cultura são os principais ingredientes do Bistrô Cultural D'Avó, que recentemente mudou de endereço, mas mantém a mesma qualidade. O espaço foi reinaugurado no Rodoshopping, que fica na Rua Nilo Peçanha, 56, no Centro.

Outra opção imperdível é o Rodo Grill Restaurante e Pizzaria, localizado na rua Dr. Feliciano Sodré , 115 no centro de São Gonçalo. Oferece para almoço um buffet variado , incluindo churrasco e comida japonesa. À noite, funciona com rodízio de massas, pizzas e sobremesas. Oferece também o serviço de Delivery de domingo a quinta a partir das 18h.

Outro restaurante bem recomendado para quem não abre mão de uma boa massa é o Frontera. Em seu cardápio, há também pratos de grelhados nobres com buffet de acompanhamentos, além do rodízio de massas. Fica localizado no Jardim do Shopping Partage.

NITERÓI

Além de lindas praias e pontos turísticos, Niterói é famosa pela gastronomia variada.

Uma boa pedida é o Seven Grill que contém um amplo cardápio de saladas, grelhados e pizzas em um ambiente contemporâneo e familiar. Também oferece o serviço de delivery. O restaurante abre às 18h e fica localizado na Avenida Sete de Setembro ,22, Icaraí.

Caneco Gelado do Mário | Foto: Divulgação

Um lugar que respira tradição na cidade é o Caneco Gelado do Mário, hoje um amplo restaurante, o espaço começou como um pequeno bar na Rua Visconde Do Uruguai, 288, e é um verdadeiro patrimônio da gastronomia niteroiense.

No cardápio, são famosos os bolinhos de bacalhau, que acompanham bem uma cerveja gelada.

Para os amantes de culinária italiana, considerado um dos 10 melhores restaurantes da região, a Família Paludo Restaurante serve também comida brasileira, frutos do mar, churrasco, além das opções vegetarianas em seu menu para almoço e jantar. Fica localizado na Avenida Quintino Bocaiúva, 247, São Francisco.

Já em Pendotiba, na região oceânica, uma novidade gastronômica é a Donna Zaya, um restaurante árabe. Em seu menu principal está o MJADRA, o tradicional arroz com lentilhas e cebola crocante. Além de pratos diferenciados em seu cardápio, têm vários kits de pastas para serem servidos de entrada. Fica na Estrada Caetano Monteiro, 164.Pedidos via app ou no telefone (21) 3619-0029.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca