Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em novembro e dezembro deste ano

Segundo a prefeitura, 302 pessoas apresentaram sintomas como diarreia, vômito e dor abdominal - Foto: Enzo Britto

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de novembro e dezembro:

Detran RJ atualiza regras da habilitação conforme nova resolução do Contran

Prefeitura realiza novas mudanças no trânsito da região central de São Gonçalo



NOVEMBRO

Prepare o bolso! Novo valor da passagem de ônibus em São Gonçalo começa a valer neste sábado (01) | Portal O São Gonçalo

O Setrerj justificou o aumento através dos custos operacionais das empresas e a defasagem do valor da tarifa | Foto: Divulgação

A passagem dos ônibus municipais de São Gonçalo aumentou de R$ 3,95 para R$ 5,55 após determinação da Justiça. O reajuste, que representa um acréscimo de 40% na tarifa, passou a valer no dia 1º de novembro.

O aumento, de acordo com o decreto, atende a uma decisão determinada pela 8ª Vara Cível do município, que já havia concedido liminar favorável em setembro à ação impetrada pelo Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário do Estado do Rio (Setrerj) solicitando o reajuste.

Escola privada em São Gonçalo é interditada após vigilância identificar risco sanitário

Segundo a prefeitura, 302 pessoas apresentaram sintomas como diarreia, vômito e dor abdominal | Foto: Enzo Britto

A escola The School São Gonçalo, localizada no bairro Mutondo, foi interditada no dia 11 de novembro pela Vigilância Sanitária, após a constatação de graves irregularidades na origem e na qualidade da água utilizada pela instituição.

A medida foi tomada em ação conjunta da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Epidemiológica e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que identificaram um risco sanitário iminente.

Tiroteio intenso fecha BR-101 nos dois sentidos em São Gonçalo; um homem foi baleado

A principal rodovia da cidade foi interditada, segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal | Foto: Reprodução

Um intenso confronto entre policiais e criminosos interditou os dois sentidos da BR-101, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã do dia 13 de novembro. A principal rodovia da cidade ficou interditada, segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Na ação, um homem de 53 anos, morador de Santa Luzia, foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido pela família para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Suspeito de duplo homicídio se entrega em Itaboraí após corpos serem encontrados em sua residência

'Delminho Mecânico' se entregou na 71°DP (Itaboraí) | Foto: Divulgação

Apontado pela Polícia Civil como suposto autor de dois homicídios no bairro do Muriqui, em Itaboraí, onde mora, Adelmo da Silva dos Santos, conhecido como Delminho Mecânico, apresentou-se espontaneamente na 71ªDP (Itaboraí) e, acompanhado de seu advogado, confessou os crimes.

A apresentação ocorreu no mesmo dia em que dois corpos foram encontrados esquartejados no fundo da residência de Adelmo, morador do Muriqui. Os corpos seriam do casal Fernanda Siqueira, de 26 anos, e Lenon Siqueira, de 35, que desapareceram no último fim de semana, quando saíram de Rio Bonito para desfazer acordo comercial com Delminho (a troca do carro por uma moto). Tudo aconteceu por ele nunca ter pago as parcelas acordadas para ficar com o carro.

DEZEMBRO

Vídeo : Acidente na RJ-106 destrói mais de 10 veículos de passeio

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o cenário do acidente | Foto: Reprodução/redes sociais

Um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Calaboca, em São Gonçalo, no sentido Maricá, causou um fluxo intenso na região, além de deixar pelo menos dez carros destruídos, no segundo dia do mês de dezembro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), o acidente aconteceu por volta das 15:40 e não há vítimas graves. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram agentes de segurança na área fazendo o controle de fluxo da rodovia.

Adolescente que matou a mãe mostra frieza e conta detalhes do plano

Rosa percorreu ruas do município com cartazes que exibiam a foto da menina, pedindo ajuda a moradores e comerciantes da região | Foto: Divulgação

"Ia acontecer de qualquer jeito. Se não tivesse sido agora, seria em outro momento”. Essa foi uma das falas da adolescente de 14 anos, que matou a própria mãe a paulada, em São Gonçalo. Sem demonstrar nenhum arrependimento, a menina acrescentou que a mãe morreria “nem que eu tivesse que passar uma faca no pescoço”. Apesar da frieza em falar da mãe, a adolescente alegou que estava com saudade do namorado, o homem de 41 anos, que também foi preso pelo crime contra Rosa Maria da Silva, de 53 anos.

Rosa Maria recebeu golpes de madeira até a morte, foi concretada num tonel e jogada dentro de um poço, no quintal da casa do namorado da filha, Marcelo Pacheco Coelho de Souza.

Depois do fechamento do Extra, uma novidade está chegando ao Rocha; Confira!

Rede Supermarket confirmou planos de abrir uma nova unidade | Foto: Layla Mussi

O espaço onde funcionava o Supermercado Extra, na Avenida Edson, 3240, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, não deve permanecer fechado por muito tempo. Após o encerramento das atividades da rede, em novembro, a Rede Supermarket confirmou planos de abrir uma nova unidade exatamente no endereço deixado pelo Extra. Entretanto, a empresa ainda não divulgou a data de inauguração.

A abertura no Rocha faz parte da estratégia de expansão da rede, que segue ampliando sua presença no estado.

Governo do Estado inaugura novo Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo

A implantação da nova unidade reforça as ações da Polícia Militar no município | Foto: Layla Mussi

O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, no dia 9 de dezembro, o 1º Batalhão de Polícia Militar, em São Gonçalo, instalado no antigo prédio do 3º Batalhão de Infantaria do Exército, no bairro Venda da Cruz.

A implantação da nova unidade reforça as ações da Polícia Militar no município, que possui a segunda maior população do estado e contava apenas com o patrulhamento ostensivo do 7º BPM (Alcântara).

