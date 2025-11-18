Suspeito de duplo homicídio se entrega em Itaboraí após corpos serem encontrados em sua residência

Apontado pela polícia em uma da Polícia Civil como suposto autor de dois homicídios no bairro do Muriqui, em Itaboraí, onde mora, Adelmo da Silva dos Santos, conhecido como Delminho Mecânico, apresentou-se espontaneamente na 71ªDP (Itaboraí) na noite desta terça-feira (18), acompanhado de seu advogado e confessou os crimes. A apresentação ocorreu no mesmo dia em que dois corpos foram encontrados esquartejados no fundo da residência de Adelmo, morador do Muriqui. Os corpos seriam do casal Fernanda Siqueira, de 26 anos, e Lenon Siqueira, de 35 - que desapareceram no último fim de semana, quando saíram de Rio Bonito para desfazer acordo comercial com Delminho, que incluiu a troca do carro por uma moto. Tudo aconteceu por ele nunca ter pago as parcelas acordadas para ficar com o carro.

A Justiça já havia expedido e concedido prisão temporária, e tanto o suspeito quanto seus pais, curiosamente, haviam deixado a residência desde o fim de semana. O registrou do desaparecimento do casal foi feito inicialmente por parentes na 119{DP (Rio Bonito).

Os corpos, localizados em uma área de difícil acesso e esquartejados, foram encontrados a cerca de 400 metros da casa onde Adelmo morava com os pais. De acordo com investigadores, o local teria sido o ponto de encontro combinado para a negociação do veículo. Uma retroescavadeira precisou ser utilizada para remover os restos mortais da região. Até o fechamento desta edição, os restos mortais estavam sendo retirados por equipes do Corpo de Bombeiros, para serem encaminhados a alguma sede do Instituto Médico Legal (IML) na região, onde passarão por exames para confirmar se eles são de Fernanda e de Lenon.

Preocupação - Desde domingo (16), familiares das vítimas buscavam respostas e mobilizaram moradores e autoridades na tentativa de localizar o casal. Parentes relataram que, inicialmente, Adelmo chegou a ser algemado e conduzido à delegacia para confirmar a confissão, mas teria sido liberado após a chegada de um advogado, fugindo em seguida.

Na manhã desta terça-feira, familiares e policiais retornaram ao imóvel em Itaboraí, onde o terreno permaneceu isolado. Equipes da Polícia Civil seguiram no local para preservar a cena do crime e auxiliar nas buscas e nos procedimentos periciais.

Com a apresentação de Adelmo à 71ª DP, a investigação deve avançar para o detalhamento das circunstâncias do crime e seu encaminhamento à Justiça.