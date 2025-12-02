Vídeo : Acidente na RJ-106 destrói mais de 10 veículos de passeio

Um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Calaboca, em São Gonçalo, no sentido Maricá, causou um fluxo intenso na região, além de deixar pelo menos dez carros destruídos, na tarde desta terça-feira (2).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), o acidente aconteceu por volta das 15:40 e não há vítimas graves. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram agentes de segurança na área fazendo o controle de fluxo da rodovia.

Leia também :

➣ Motoristas de autoescolas realizam protestos contra mudanças no processo da CNH

➣ Acusado de integrar tráfico de drogas é preso em comunidade de Maricá

De acordo com testemunhas no local, o caminhão perdeu o controle e passou atingindo todos os automóveis que estavam no caminho.

Veja os vídeos :





Reprodução/ Redes Sociais

Autor: Reprodução/ Redes Sociais | Descrição:





Reprodução/ Redes Sociais

Autor: Reprodução/ Redes Sociais | Descrição:

* Em atualização