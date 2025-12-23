Prefeitura realiza novas mudanças no trânsito da região central de São Gonçalo

Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estão no local orientando os motoristas - Foto: Fabio Guimarães/Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo está realizando mudanças no trânsito da região central da cidade visando garantir uma maior fluidez, organização e segurança aos usuários que transitam pelo corredor viário do Mobilidade Urbana Verde e Integrada (MUVI). Uma delas, que já está em vigor, é que os motoristas que estiverem na Rua Doutor Nilo Peçanha não podem mais acessar a Avenida Presidente Kennedy pelo retorno que existe em frente ao Clube Mauá.

Para passar para a Avenida Presidente Kennedy, os motoristas agora devem seguir alguns metros adiante, na própria Nilo Peçanha, para acessar o novo retorno. O retorno anterior será exclusivo para motoristas que estão na Avenida Presidente Kennedy e querem acessar a Rua General Antônio Rodrigues ou a Rua Doutor Nilo Peçanha.

Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estão no local orientando os motoristas.

Nova mudança

Uma segunda mudança entrará em vigor a partir desta terça-feira (23), com a alteração do sentido de circulação das Ruas Lara Vilela e trecho da Sá Carvalho. A Rua Professor Lara Vilela passará a operar em sentido único, em direção à Rua Cel. Moreira César, com a extinção da mão inglesa. Os motoristas que trafegam pela Moreira César não poderão mais entrar na via em direção à Avenida Presidente Kennedy. Para isso, terão que seguir até a Rua Sá Carvalho para retornar.

Já a Rua Sá Carvalho terá sentido único no trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e Rua Feliciano Sodré, com mão liberada sentido Presidente Kennedy. Os motoristas que estiverem na própria Sá Carvalho ou na Presidente Kennedy também não poderão mais entrar naquele trecho da via para acessar a Feliciano Sodré, devendo seguir e fazer o retorno na Rua Lara Vilela.