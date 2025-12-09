Governo do Estado inaugura novo Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo

O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, na manhã desta terça-feira (09), o 1º Batalhão de Polícia Militar, em São Gonçalo, instalado no antigo prédio do 3º Batalhão de Infantaria do Exército, no bairro Venda da Cruz.

A implantação da nova unidade reforça as ações da Polícia Militar no município, que possui a segunda maior população do estado e contava apenas com o patrulhamento ostensivo do 7º BPM (Alcântara).

Solenidade de Inauguração

No início desta manhã, estiveram presentes no evento de inauguração, celebrando a nova unidade de policiamento, alguns nomes da política da região, como o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas; Deputado Federal Altineu Côrtes e o Deputado Estadual Douglas Ruas, além do Secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira e o tenente-coronel Eduardo Monteiro, que assume o comando da nova unidade.

Leia também

Chefe do tráfico do Abacatão é baleado em confronto com a PM em São Gonçalo

Família de traficante procurado é detida ao tentar fugir para a Bolívia



O tenente-coronel Monteiro atuou por 12 anos no Bope, atuando subcomandante por cinco anos.

"Estamos inaugurando o 1° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um Batalhão já inserido no Programa Barricada Zero, para devolver o direito de ir e vir à todos os moradores dessa cidade tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Com quase 25 anos de serviços prestados à nossa Polícia Militar, nesse momento invoco à Deus discernimento, sabedoria e proteção na condução dessa importante missão para a PM do Estado do Rio", declarou o comandante do 1° BPM de São Gonçalo.

Tenente-coronel Eduardo Monteiro à esquerda | Foto: Layla Mussi

Também presente na solenidade de inauguração, o Deputado estadual Douglas Ruas (PL), revelou, em seu discurso, o desejo do pai, Capitão Nelson, de ter uma unidade do BOPE em São Gonçalo.

"É o sonho dele, ter uma unidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais em São Gonçalo. Sabemos que não para ter tudo de uma só vez. Mas quem sabe, futuramente, não conseguimos implantar em São Gonçalo esse Batalhão. Temos argumentos técnicos para que esse desejo possa se tornar realidade", disse o deputado.

Deputado estadual Douglas Ruas | Foto: Layla Mussi

Por sua vez, durante seu pronunciamento, o prefeito de São Gonçalo ressaltou a importância do diálogo e parceria com o governo do Estado para que São Gonçalo obtenha as melhorias de que precisa.

"Isso que está acontecendo hoje é histórico. É uma batalha que a gente vem travando há bastante tempo [...] A população de São Gonçalo foi deixada de lado há décadas, em todos os segmentos. Então aqui de coração agradeço por esse feito. Tenho certeza que o coronel Monteiro irá desempenhar muito bem a função de comandante [...] E digo mais uma vez ao Governador Cláudio Castro, que nunca na história de São Gonçalo, se viu o governo do Estado realizar tantas obras no nosso município, e eu posso afirmar isso porque moro aqui há 64 anos, e há 45 não só moro como também trabalho nessa cidade", afirmou.

Prefeito Capitão Nelson Ruas | Foto: Layla Mussi

O 1° BPM ficará responsável pelas regiões que integram as 72ª e 73ª Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP). Já o atual 7º BPM passará a cuidar apenas das 74ª e 75ª CISP.

Para Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, a inauguração do novo Batalhão é a concretização de um sonho e simboliza o avanço da Polícia Militar em todo o Rio de Janeiro.

"Tinha muito o que ser feito em São Gonçalo, mas se a gente não começasse pela segurança pública, não conseguiríamos fazer todo o resto. O prefeito Capitão Nelson sempre teve uma preocupação especial com a segurança da cidade, e essa preocupação não era a toa, devido aos números alarmantes que a gente via no município [...] Pra chegar até aqui foi um processo de muito diálogo, parceria e entendimento sobre a importância de São Gonçalo, e hoje a gente consegue inaugurar esse sonho", disse o governador.

Governador Claudio Castro | Foto: Layla Mussi

"O Rio de Janeiro será liberto e não aceitará mais que as nossas comunidades continuem sendo dominadas. Digo àqueles que desafiarem a polícia e quiserem voltar com as barricadas, que receberão, muito em breve, uma visita do BOPE e da CORE [...] Nós não retrocederemos. E esse Batalhão aqui é um símbolo de como será muito em breve o Batalhão de Nova Iguaçu, de Maricá e de Araruama. A polícia continuará avançando", concluiu Castro.

Com a sua implantação e inauguração oficial, o 1° BPM passa a ser, nesse momento, o segundo batalhão do município da Região Metropolitana do Rio, que conta com a segunda maior população do estado.