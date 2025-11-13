Escola privada em São Gonçalo é interditada após vigilância identificar risco sanitário

A escola The School São Gonçalo, localizada no bairro Mutondo, foi interditada pela Vigilância Sanitária, desde o dia 11 de novembro, após a constatação de graves irregularidades na origem e na qualidade da água utilizada pela instituição.

A medida foi tomada em ação conjunta da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Epidemiológica e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que identificaram um risco sanitário iminente.



De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, amostras da água foram recolhidas e enviadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen). A escola permanecerá interditada até que seja feita a ligação regular à rede pública de abastecimento, além da higienização das caixas d’água e cisternas, substituição dos filtros dos bebedouros e conclusão do laudo de potabilidade da água.

Ainda segundo a prefeitura, 302 pessoas apresentaram sintomas como diarreia, vômito, dor abdominal e febre, sendo 56 adultos e 246 crianças. Dezesseis delas procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

A equipe de reportagem conversou com uma das mães de alunas da escola, que preferiu não se identificar. Ela relatou preocupação com o estado de saúde da filha e de outras crianças.

The School fica no Mutondo | Foto: Enzo Britto

“Há mais ou menos 20 dias, as crianças começaram a se sentir mal, vômito, diarreia, mal-estar e começou o papo de virose. Há 10 dias, minha filha chegou a casa se sentindo mal e começou a vomitar! Sem apetite, praticamente todas as crianças da escola, principalmente da sala dela, com o mesmo sintoma!”, contou.

A mãe também informou que a escola apenas fechou sem oferecer nenhum tipo de assistência, dizendo apenas que iriam orar para que a filha dela ficasse bem.

Ainda segundo ela, mesmo com o colégio interditado, as atividades estão sendo postadas no Classroom, e as crianças fazem as tarefas em casa e enviam fotos para os professores.

As autoridades municipais seguem monitorando a situação e afirmam que a reabertura da escola dependerá do cumprimento integral das exigências sanitárias e da comprovação da qualidade da água consumida pela comunidade escolar.

A reportagem tentou contato com a direção da The School São Gonçalo, mas até o momento não obteve retorno. A equipe também esteve no colégio, que se encontrava fechado.