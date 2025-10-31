Prepare o bolso! Novo valor da passagem de ônibus em São Gonçalo começa a valer neste sábado (01)

O Setrerj justificou o aumento através dos custos operacionais das empresas e a defasagem do valor da tarifa - Foto: Divulgação - Viação Mauá

A passagem dos ônibus municipais de São Gonçalo já tem data para aumentar de R$ 3,95 para R$ 5,55 após determinação da Justiça. O reajuste, que representa um acréscimo de 40% na tarifa, passa a valer a partir deste sábado (01).

O decreto 504/2025 determinando o novo valor, assinado pelo prefeito Capitão Nelson, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (30).

O aumento, de acordo com o decreto, atende a uma decisão determinada pela 8ª Vara Cível do município, que já havia concedido liminar favorável em setembro à ação impetrada pelo Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário do Estado do Rio (Setrerj) solicitando o reajuste.

O decreto também informa que o valor de R$ 5,55 foi estabelecido pela Justiça após a Prefeitura entrar com recurso contra a liminar, que havia fixado inicialmente o novo valor da passagem em R$ 5,95.

O Setrerj justificou o aumento através dos custos operacionais das empresas e a defasagem do valor da tarifa, que não era reajustada há oito anos.