Depois do fechamento do Extra, uma novidade está chegando ao Rocha; Confira!

O espaço onde funcionava o Supermercado Extra, na Avenida Edson, 3240, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, não deve permanecer fechado por muito tempo. Após o encerramento das atividades da rede, em novembro, a Rede Supermarket confirmou planos de abrir uma nova unidade exatamente no endereço deixado pelo Extra. Entretanto, a empresa ainda não divulgou a data de inauguração.

A empresa ainda não divulgou a data de inauguração | Foto: Layla Mussi

A abertura no Rocha faz parte da estratégia de expansão da rede, que segue ampliando sua presença no estado. Com a inauguração da unidade em Cafubá, Niterói, nesta sextra-feira (12), o Supermarket chega a 149 lojas no Rio de Janeiro, número que deve aumentar com a futura unidade gonçalense.

Fechamento do Extra deixou moradores apreensivos

O Extra do Rocha encerrou suas atividades no dia 14 de novembro, surpreendendo clientes e comerciantes da região. A medida ocorreu pouco tempo depois do fechamento da agência da Caixa Econômica Federal no mesmo bairro, aumentando a sensação de perda de serviços essenciais.

Durante a liquidação final, mercadorias foram vendidas entre R$ 2 e R$ 22, o que deixou prateleiras vazias e corredores fechados. Muitos moradores aproveitaram os descontos, mas já demonstravam preocupação com o impacto do fechamento.

Moradores lamentaram fechamento na ocasião | Foto: Divulgação

Expectativa pela chegada do Supermarket

Com a confirmação de que o Supermarket deve assumir o ponto, moradores agora aguardam novidades sobre a reforma e a abertura. A instalação de um novo mercado de grande porte pode movimentar novamente o comércio local e devolver ao bairro um importante serviço, evitando que moradores precisem se deslocar para outras regiões para fazer compras.

Enquanto isso, a rede segue divulgando suas inaugurações recentes, como a abertura da unidade de Cafubá, que oferece ambiente moderno, estacionamento e 10 checkouts, além de gerar 350 empregos diretos e indiretos, modelo que pode se repetir no Rocha.

Inauguração



A Rede Supermarket inaugurou nesta sexta-feira (12), às 9h, mais uma unidade, desta vez, no bairro Cafubá em Niterói. Para atrair os clientes, desde a primeira semana, a inauguração conta com ofertas exclusivas.

O novo supermercado está localizado na Rua Dr. Osiris Pitanga, 214, em Cafubá | Foto: Divulgação

O novo supermercado está localizado na Rua Dr. Osiris Pitanga, 214, em Cafubá. Dentre os principais serviços comuns em mercados, o Supermarket se destaca nas seções de açougue, padaria, hortifruti, alimentos não perecíveis e adega. Durante a primeira semana de funcionamento, os clientes vão poder aproveitar ofertas exclusivas, degustação, minitrio elétrico, além de brindes distribuídos na abertura.

A unidade do grupo Padrão funcionará de segunda a sábado, das 7h às 21h, e nos domingos e feriados, das 7h30 às 19h.