Tiroteio intenso fecha BR-101 nos dois sentidos em São Gonçalo; um homem foi baleado

Um intenso confronto entre policiais e criminosos interdita os dois sentidos da BR-101, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (13). A principal rodovia da cidade segue interditada, segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

De acordo com informações, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo), que realizam uma operação no local, estariam com problemas na retroescavadeira que é usada para retirada das barricadas e, por isso, estariam recuando quando foram atacados a tiros.

Leia também:

Clínica clandestina de estética é alvo de ação em Niterói; Proprietária foi presa

Homem é preso em flagrante após furto em estabelecimento de Niterói; Vídeo



O confronto permanece intenso e acontece um dia depois de traficantes do Jardim Catarina atacarem policiais militares. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que, na quarta-feira (12), traficantes atiraram contra viaturas.

Baleado

Segundo informações iniciais, um homem de 56 anos, morador de Santa Luzia, foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido pela família para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde recebe atendimento.

Atualização:

A BR-101 foi reaberta às 9h50.

