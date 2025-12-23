Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em maio e junho deste ano

Sandro é cria do Porto do Rosa, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de maio e junho:

MAIO

'Tá dominado!' Depois de rodar o mundo, funkeiro de São Gonçalo volta a sonhar com os palcos

Sandro é cria do Porto do Rosa, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Quem viveu o auge do funk nos anos 2000, com certeza já dançou ao som de “Bonecão do Posto”, repetindo o refrão e imitando os movimentos desengonçados do boneco inflável mais famoso do país. Por trás da voz marcante do sucesso estava Sandro, integrante da dupla SDBoys, que dominava as paradas com seu carisma e o batidão inconfundível.

Hoje, mais de duas décadas depois, Sandro Silva de Souza, de 53 anos, trocou o palco pelo volante: é motorista de lotada no Centro de São Gonçalo, mas voltou aos holofotes graças a um vídeo publicado pela filha nas redes sociais.

Cria do Porto do Rosa, em São Gonçalo, ele torce para que essa onda nostálgica abra caminho para o renascimento do seu projeto artístico.

Estudantes são atacadas e assaltadas por grupo de homens em situação de rua no Centro de SG

Vítima acabou ferida na tentativa de fuga | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um grupo de estudantes foi atacado por homens em situação de rua na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Centro de São Gonçalo, em maio deste ano. As vítimas tiveram pertences roubados e algumas se feriram durante a tentativa de fuga.

Segundo relatos, as alunas, de diferentes faixas etárias, haviam acabado de sair de um curso em uma instituição de ensino próxima ao Centro, à noite, quando foram surpreendidas. Elas seguiam em direção ao ponto de ônibus quando perceberam a aproximação de suspeitos escondidos atrás de uma banca de jornal.

Elas estudantes tentaram fugir, mas foram perseguidas e atacadas.

Influenciadora denuncia violência doméstica de pagodeiro em São Gonçalo; “sofri agressão grávida”

O casal esteve junto por sete anos | Foto: Reprodução

A influenciadora Beatriz Ramos denunciou o ex-companheiro, o pagodeiro conhecido como Didico, por violência doméstica em maio deste ano.

Em conversa com O São Gonçalo, Beatriz contou que, mesmo após sofrer violência física e conseguir uma medida protetiva contra o artista, ela voltou a receber ameaças do percussionista, que foi afastado do grupo Pagode do Adame.

O casal esteve junto por sete anos. Segundo a influenciadora, ele sempre demonstrou comportamento violento e chegou a agredi-la durante a gestação da única filha do casal.

Itaboraí faz história: Ônibus com tarifa zero passa a circular por toda a cidade

O anúncio foi feito durante as comemorações de aniversário da cidade | Foto: Divulgação

Em uma conquista histórica, a cidade comemorou seus 192 anos com um presente inesquecível para a população: desde maio ninguém mais paga passagem para circular de ônibus dentro do município. As antigas 19 linhas municipais tarifadas, se juntaram às linhas operadas pelo Laranjinha, e, deste modo, todas as linhas municipais passam a ser tarifa zero, ampliando ainda mais o alcance do transporte gratuito.

O anúncio foi feito durante as comemorações de aniversário da cidade, em um evento que reuniu milhares de pessoas. O prefeito Marcelo Delaroli surpreendeu a população ao subir ao palco para revelar a grande novidade.

JUNHO

Juliana Marins é encontrada morta após cair em penhasco na Indonésia

Juliana Marins foi resgata sem vida na Indonésia | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta no final do mês de junho durante o quarto dia de buscas na Indonésia. A jovem havia caído em um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani.

A equipe de resgate havia montado um acampamento avançado próximo ao ponto onde Juliana havia sido vista pela última vez. A estrutura foi essencial para permitir o avanço dos socorristas pela encosta íngreme do parque nacional.

Familiares e amigos mobilizaram todo o país através das redes sociais para dar visibilidade ao caso, enquanto voluntários e autoridades locais mantinham as tentativas de resgate.

Dentista é vítima de importunação sexual dentro de estabelecimento comercial em São Gonçalo

Karine Monteiro, de 36 anos, não se calou e denunciou o criminoso | Foto: Layla Mussi

Mais um caso de importunação sexual foi registrado em São Gonçalo em junho deste ano, e, dessa vez, a vítima Karine Monteiro, de 36 anos, não se calou e denunciou o criminoso. O episódio aconteceu quando a dentista comprava plantas, no corredor de um supermercado, no Alcântara, em São Gonçalo.

A vítima tinha acabado de sair da academia que funciona no mesmo espaço que o supermercado. Conhecida do local, ela logo foi acolhida e acionou a polícia através do 190.

Mãe e filha farmacêuticas inauguram drogaria com foco em atendimento humanizado na Trindade

A mistura de experiências, sonho e de força de vontade transformaram planos de mãe e filha em realidade | Foto: Layla Mussi

Um exemplo de empreendedorismo em família que começou nos bancos do curso de Farmácia da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no campus de São Gonçalo, na Trindade. A história da Drogarias Legítima inaugurada na Avenida José Mana Junior, na Trindade, em São Gonçalo, vai além de prateleiras organizadas e atendimento acolhedor. Por trás do balcão, estão Áurea Merícia Brito Rodrigues, de 55 anos, e Camila Brito Rodrigues, de 27 anos, mãe e filha que trilharam o caminho da graduação em Farmácia, conquistaram a formação pela Universo e, agora, celebram a conquista de empreender na área que escolheram estudar.

A mistura de experiências, sonho e de força de vontade, além de uma importante bagagem intelectual, transformaram planos em realidade para essa dupla de mãe e filha.

Golpe do Gás: Mulher é presa em São Gonçalo por fraudes contra idosos de Niterói

Os agentes da 78ª DP localizaram a mulher em São Gonçalo | Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da 78ª (Fonseca) prenderam uma mulher acusada de envolvimento em um esquema criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra idosos. Ela foi capturada em São Gonçalo.

As investigações apontaram que a fraude consistia em comparecer às residências das vítimas, obter acesso aos aplicativos bancários nos celulares e vinculá-los a um aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para abertura de conta e posterior solicitação de um empréstimo consignado. Para enganar os idosos, a criminosa e os comparsas alegavam que a visita seria para cadastramento em um programa que reduz o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda, quando, na verdade, o objetivo era operacionalizar o golpe financeiro.

