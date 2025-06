Mãe e filha farmacêuticas inauguram drogaria com foco em atendimento humanizado na Trindade

Um exemplo de empreendedorismo em família que começou nos bancos do curso de Farmácia da Universidade Salgado Filho (Universo), no campus de São Gonçalo, na Trindade. A história da Drogarias Legítima inaugurada na Avenida José Mana Junior, na Trindade, em São Gonçalo, vai além de prateleiras organizadas e atendimento acolhedor. Por trás do balcão, estão Áurea Merícia Brito Rodrigues, de 55 anos, e Camila Brito Rodrigues, de 27 anos.

Mãe e filha que trilharam o caminho da graduação em Farmácia, conquistaram a formação pela Universo e, agora, celebram a conquista de empreender na área que escolheram estudar.

Áurea era dona de casa até os 36 anos, quando resolveu voltar a estudar. "Eu estava com os filhos criados, e vi que era hora de seguir. Entrei na Universo, no curso de Farmácia, e tive certeza que essa era minha vocação", contou.

Anos depois, a filha caçula resolveu trilhar o mesmo caminho. A mãe já estava formada quando a filha também passou a ocupar os bancos de ensino da Universo.

"Ela sempre falou que queria algo relacionado à saúde, e também se encontrou na farmácia", disse a mãe orgulhosa.

A rotina das duas sempre foi intensa. Depois de formada, Áurea trabalhou por mais de 13 anos como farmacêutica numa rede de drogarias. Já a filha, formada anos depois, sempre atuou como farmacêutica hospitalar.

E foi exatamente essa mistura de experiências, sonho e de força de vontade, além de uma importante bagagem intelectual, que transformaram planos em realidade para essa dupla de mãe e filha.

Leia também:

Empresário de São Gonçalo é acusado de estupro e abusos sexuais por dezenas de mulheres



Santo Antônio, São João e São Pedro: um mês de devoção e festas em Niterói e São Gonçalo

"Eu sonhei, com meu marido, por anos com essa farmácia. E, depois, passamos a sonhar em família. Foram dois anos planejando, buscando documentos, entendendo de funcionamento, para abrirmos as portas oferecendo o melhor possível", contou Áurea.

Com jaleco branco, mãe e filha farmacêuticas, passam os dias no novo comércio da família. Em forma de gratidão pela educação adquirida, elas criaram um plano fidelidade para alunos e funcionários da Universo.

"É uma forma de agradecer todo conhecimento conquistado naquele espaço. É muito legal pra gente poder abrir essa primeira unidade aqui, que a gente espera que dê frutos, pois o desafio estimula a seguir", contou Camila.

E o que Camila chama de desafio, a população gonçalense pode ver como uma drogaria de bairro que não oferece só medicamentos e serviços, mas carrega o orgulho de uma trajetória familiar.

A drogaria, que abriu as portas no início de abril, tem atendimento humanizado, espaço para aferição de pressão, checagem de glicose e orientação farmacêutica. Além disso, Camila e Áurea sonham em expandir os serviços no futuro, incluindo aplicação de vacinas, testes rápidos, e em breve, aplicações de medicamentos injetáveis.

O estabelecimento, que também conta com a dedicação e a experiência de Victor Brito Rodrigues, de 33 anos, filho do meio de Áurea, e formado em análise de sistemas pela Universo, realiza entrega em diversas regiões, possui atendimento via WhatsApp e garante preço justo em todos os produtos das prateleiras.

José Quintão Velloso, professor da Universo e presidente da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro deu aulas para mãe e filha e comenta a satisfação de ver seus alunos realizando sonhos dentro da profissão.

"O curso de Farmácia da Universo sempre primou pela qualificação e empreendedorismo, a disciplina de gestão de empresas farmacêuticas era um facilitador e hoje temos como modelo que avança para o cuidado farmacêutico, visto que as farmácias são muitas vezes o local de cuidado mais acessível ao cidadão. O projeto de empreender em família e a certeza de termos formação adequada é baseada na formação de um profissional que respeita a profissão e o cidadão como paciente e não só como cliente do comércio, por isso é fundamental a presença do farmacêutico como empreendedor", afirma o professor.

Mais do que uma conquista profissional, a drogaria representa uma vitória afetiva. É o símbolo da parceria entre mãe e filha, do apoio mútuo de toda a família e da coragem de recomeçar. Um exemplo de que, quando se caminha junto, o sonho pode mesmo virar realidade.

Serviço:

Filial da rede Drogaria Legítima

Endereço: Avenida José Mana Júnior, 703, lojas 2 e 3, Trindade, São Gonçalo.

Telefone: 98147-1332