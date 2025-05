Itaboraí faz história: Ônibus com tarifa zero passa a circular por toda a cidade

Vale destacar que a medida marca o início de uma nova fase do Programa Tarifa Zero em Itaboraí - Foto: Divulgação

Vale destacar que a medida marca o início de uma nova fase do Programa Tarifa Zero em Itaboraí - Foto: Divulgação

Em uma conquista histórica que marca um novo tempo para Itaboraí, a cidade comemora seus 192 anos com um presente inesquecível para a população: desde a meia-noite do dia 23 de maio, ninguém mais paga passagem para circular de ônibus dentro do município. A partir de agora, as antigas 19 linhas municipais tarifadas, se juntam às linhas operadas pelo Laranjinha, deste modo, todas as linhas municipais passam a ser tarifa zero, ampliando ainda mais o alcance do transporte gratuito.

O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (22/05), durante as comemorações de aniversário da cidade, em um evento emocionante que reuniu milhares de pessoas. O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama, Pâmela Delaroli; do vice-prefeito, Elber Correa; do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaboraí, João Delaroli; do deputado estadual Guilherme Delaroli; do deputado federal, Altineu Côrtes e demais autoridades municipais, do surpreendeu a população ao subir ao palco para revelar a grande novidade.

Leia também:

Inscrições abertas para a Conferência Livre de Mulheres, do projeto Cidade D'Elas

Hoje é o Dia da África: reconhecimento das heranças africanas em destaque no Rio

"Esse é o presente da Prefeitura para o povo de Itaboraí. A partir da meia-noite, ninguém mais paga passagem de ônibus. Toda a nossa cidade tem ônibus de graça. Se você mora em Pacheco, Marambaia, Visconde, Reta, Gebara… não importa onde, você vai andar de graça. Trabalhamos e oramos muito pra isso. E conseguimos. Parabéns, Itaboraí", expressou, emocionado, Marcelo Delaroli

A medida representa uma vitória significativa para os moradores, que agora contam com mobilidade gratuita, mais dignidade, economia e inclusão. Os itinerários e horários das linhas permanecem os mesmos, agora com ônibus totalmente caracterizados para identificar o benefício da tarifa zero.

Vale destacar que a medida marca o início de uma nova fase do Programa Tarifa Zero em Itaboraí. O objetivo é que nos próximos meses a cidade passe a contar, ainda, com renovação da frota e melhorias nos horários e novas linhas.

Moradora do bairro Marambaia, a jovem Solange Montzuma, de 26 anos, foi uma das que se emocionaram com a novidade.

"É inacreditável! Eu gasto por mês mais de 200 reais com passagem pra trabalhar e estudar. Agora, vou poder investir esse dinheiro em outras coisas. Isso muda a vida da gente. É um alívio enorme pro nosso bolso e dá orgulho de morar em uma cidade que cuida do povo", finalizou a vendedora.

A lista de linhas com tarifa zero é extensa e cobre todos os bairros, como: Visconde x Itambi, Reta Nova x Calundu, Pacheco x Itaboraí, Reta Velha x Apolo, BNH da Reta x Helianópolis, Venda das Pedras x Sapê, Quissamã x Novo Horizonte, Itaboraí x Monte Vidil, Alto do Jacú x Itaboraí, e muitas outras.

Com a tarifa zero, Itaboraí entra para o grupo de cidades brasileiras que investem em transporte público gratuito como política pública permanente. A ação estimula a economia, o comércio, o turismo e, acima de tudo, valoriza o direito de ir e vir de todo cidadão itaboraiense.