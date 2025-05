Estudantes são atacadas e assaltadas por grupo de homens em situação de rua no Centro de SG

Um grupo de estudantes foi atacado por homens em situação de rua na última semana, na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Centro de São Gonçalo. As vítimas tiveram pertences roubados e algumas se feriram durante a tentativa de fuga.

Segundo relatos, as alunas, de diferentes faixas etárias, haviam acabado de sair de um curso em uma instituição de ensino próxima ao Centro, à noite, quando foram surpreendidas. Elas seguiam em direção ao ponto de ônibus quando perceberam a aproximação de suspeitos escondidos atrás de uma banca de jornal.

“No término do curso, às 19h, eu saí com um grupo de meninas. Assim que passamos por uma banca, vimos alguns homens escondidos atrás dela. Estávamos indo em direção ao ponto, onde havia uma moça. Quando percebemos que eles estavam se aproximando, corremos para alertá-la e gritamos ‘corre!’. Mas eles já vinham direto em direção a ela”, contou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada.

As estudantes tentaram fugir, mas foram perseguidas e atacadas. Algumas tiveram as mochilas puxadas e objetos levados.

“Corremos em direção a outro ponto, mas na esquina já havia mais homens. Eles abordaram algumas meninas, puxaram as mochilas e fugiram com os pertences. Foi tudo muito rápido. Corríamos em pânico pelas ruas, tentando escapar, especialmente em direção ao ponto perto do Rodo Shopping”, relatou.

Durante a fuga, uma das jovens se feriu ao cair no chão.

“Vieram muitos deles, uns quatro pelo menos. Fiquei nervosa, caí no chão e bati com força a costela. Achei que tivesse quebrado, fui levada ao hospital e, apesar de não ter fraturado, tive luxações”, disse.

Por meio de nota a Polícia Militar informou que "de acordo com o comando do 7°BPM (São Gonçalo), a unidade atua na região mencionada com o objetivo de combater os roubos e furtos em vias públicas, com o emprego de viaturas e motopatrulhas.

A unidade por meio de seus setores de inteligência trabalha para identificar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de delito. Vale mencionar que os casos citados se enquadram nos considerados delitos de oportunidade, quando os criminosos se aproveitam de brechas no roteiro de policiamento para cometer os furtos.

Cabe informar que, em muitas situações, esses crimes são praticados por cidadãos em situação de vulnerabilidade nas ruas, com elevado índice de reincidência, num cenário composto por demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, atores estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta. Em caso de situações de flagrante prática de crimes, os envolvidos serão detidos e conduzidos às delegacias da área".