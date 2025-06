Golpe do Gás: Mulher é presa em São Gonçalo por fraudes contra idosos de Niterói

Policiais civis da 78ª (Fonseca) prenderam uma mulher acusada de envolvimento em um esquema criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra idosos. Ela foi capturada, nesta segunda-feira (16/06), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

As investigações apontaram que a fraude consistia em comparecer às residências das vítimas, obter acesso aos aplicativos bancários nos celulares e vinculá-los a um aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para abertura de conta e posterior solicitação de um empréstimo consignado. Para enganar os idosos, a criminosa e os comparsas alegavam que a visita seria para cadastramento em um programa que reduz o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda, quando, na verdade, o objetivo era operacionalizar o golpe financeiro.

Leia também:

Rio divulga, esta semana, mais de 3 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Águas do Rio e Senac RJ oferecem mais de 150 vagas gratuitas em cursos para moradores de SG e Itaboraí

Na ação desta segunda, em São Gonçalo, a autora foi surpreendida pelos agentes momentos após acessar o celular da vítima para tentar finalizar a fraude. Ela foi encaminhada à delegacia e vai responder pelos crime de estelionato e organização criminosa.

Durante as diligências, a criminosa informou que foi cooptada por uma amiga, moradora de Senador Camará, em Bangu, para participar do esquema, indicando que receberia pagamento proporcional aos valores obtidos nas fraudes. O contato com os responsáveis pela quadrilha foi intermediado pela autora, e as ordens passaram a ser dadas por um indivíduo, já identificado, que se apresentava com nomes falsos e determinava que ela também utilizasse identidade falsa.

A autora relatou, ainda, que recebia instruções por telefone de pessoas, que chamava de “gerentes” e que forneciam um celular com chip próprio e os dados das vítimas, sempre idosos, com vínculo ao INSS.

Diante da obtenção do endereço do escritório do crime, fornecido pela estelionatária, os agentes se dirigiram até Senador Camará, onde encontraram um imóvel recentemente esvaziado. Foram localizados diversos cartões de programas sociais, além de anotações manuscritas, que evidenciaram o planejamento e a execução das fraudes.

As investigações estão em andamento, com o objetivo de identificar todos os membros da organização criminosa e responsabilizá-los pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e outros que venham a ser apurados no curso do inquérito.

O titular da 78ª DP, delegado Gabriel Poiava, recomenda que as pessoas sempre desconfiem de abordagens incomuns. "Não dê acesso à sua residência a pessoas desconhecidas, e também não deixe me manuseiem seus dispositivos eletrônicos. Em caso de qualquer ação incomum, procure uma delegacia e registre a ocorrência", afirma o delegado.