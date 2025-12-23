Maricá apresenta 'Natal Brasilidade 2025' com show de Dudu Nobre

O Natal Brasilidade 2025 está distribuído por sete bairros da cidade - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

O Natal Brasilidade 2025 está distribuído por sete bairros da cidade - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

Promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o Natal Brasilidade 2025 terá uma participação especial no dia 25 de dezembro. O sambista Dudu Nobre se apresenta na Orla de Araçatiba, em programação que começa a partir das 20h, tornando a data ainda mais especial para moradores e visitantes da cidade.

O artista levará ao público um repertório natalino exclusivo, criado especialmente para a ocasião, em um espetáculo que celebra o espírito do Natal por meio da música, do afeto e da identidade cultural brasileira. Dudu Nobre é um dos principais nomes do samba carioca contemporâneo, com canções consagradas que marcam presença constante em rodas de samba e grandes palcos pelo país.

A programação da noite inclui ainda um cortejo do Papai Noel, seguido da tradicional Parada de Natal, espetáculo concebido pelo carnavalesco e diretor artístico Milton Cunha. A apresentação conta com seis carros alegóricos e a participação de cerca de 600 moradores, trazendo uma releitura da história do Natal inspirada em elementos da cultura brasileira e nas tradições maricaenses.

Natal Brasilidade 2025

O Natal Brasilidade 2025 está distribuído por sete bairros da cidade: Araçatiba, Parque Nanci, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Centro e Camburi. A programação inclui atividades para toda a família, como desfiles, instalações imersivas, iluminação especial, pista de patinação no gelo, roda-gigante, Casas do Papai Noel, parque temático no Parque Nanci e áreas interativas.

A cenografia de 2025 é inspirada em elementos orgânicos ligados à água, à pesca e ao artesanato tradicional, reforçando a identidade cultural local. O Parque Nanci recebeu uma ambientação lúdica que dialoga com a história da cidade e com o tema central do evento. Às quintas-feiras, das 9h às 12h, o espaço terá funcionamento exclusivo para turmas da rede municipal de ensino, com visitas guiadas integradas às ações sociais do projeto.