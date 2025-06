Juliana Marins é encontrada morta após cair em penhasco na Indonésia

A niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta no fim da manhã desta terça-feira (24). A jovem havia caído em um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21). A informação foi divulgada pelo perfil oficial criado pela família para acompanhar as buscas.

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz a nota.

Nesta terça-feira (24), no quarto dia de buscas, a equipe de resgate havia montado um acampamento avançado próximo ao ponto onde Juliana havia sido vista pela última vez. A estrutura foi essencial para permitir o avanço dos socorristas pela encosta íngreme do parque nacional.

Juliana foi dada como desaparecida após se separar do grupo com o qual fazia a trilha. Desde então, familiares, voluntários e autoridades locais acompanharam com expectativa as tentativas de resgate, que enfrentaram dificuldades por conta do terreno acidentado e das condições climáticas adversas, como neblina e chuva.

Ainda não há informações oficiais sobre os trâmites para a repatriação do corpo da jovem. A família segue recebendo apoio por meio das redes sociais, onde milhares de pessoas acompanham o caso desde o fim de semana.