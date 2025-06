Dentista é vítima de importunação sexual dentro de estabelecimento comercial em São Gonçalo

Mais um caso de importunação sexual foi registrado em São Gonçalo e, dessa vez, a vítima Karine Monteiro, de 36 anos, não se calou e denunciou o criminoso. O episódio aconteceu na última terça-feira (10), quando a dentista comprava plantas, no corredor de um supermercado, no Alcântara, em São Gonçalo.

“Eu estava escolhendo as plantas quando percebi alguém se aproximando. Rapidamente eu senti um impacto, uma ombrada forte e a mão na parte de trás do meu corpo. Eu ainda fiquei processando o que tinha acontecido e perguntei se ele me conhecia, mas ele riu, pediu desculpa e saiu”, contou Karine, que é moradora da Trindade.

A vítima tinha acabado de sair da academia que funciona no mesmo espaço que o supermercado. Conhecida do local, ela logo foi acolhida e acionou a polícia através do 190. “A Polícia Militar me atendeu super bem, a policial foi muito empática. Porém, os policiais não chegaram a tempo de pegá-lo no local. O homem foi embora, mas eu fui até a delegacia e registrei o caso”.

Após o registro, Karine gravou um vídeo em sua rede social onde, visivelmente nervosa, relatou o ocorrido.

Karine já foi militar e não esperava ter tido a reação que teve. “Eu passei pelo ciclo que toda vítima passa. Eu primeiro pensei que ele fosse algum conhecido que, por algum motivo, achou que poderia ter direito a me tocar. Depois pensei ter sido sem querer. A gente busca mil motivos para justificar. Mas ele sorriu e eu entendi que ele só queria fazer mesmo. É horrível ter que me expor, ter que aparecer para falar sobre isso. Mas, desde que fiz o vídeo falando na hora do ocorrido, muitas mulheres responderam que também passaram por isso. Que as filhas já passaram. Isso é crime e a gente não pode mais ficar calada. Não passarão!”, desabafou a dentista.

Karine fez o registro na 74ªDP (Alcântara), onde o autor será investigado.