Um sonho de churrasco em São Gonçalo: conheça o Xpetto Grill, na Brasilândia

Ao ponto, mal passada ou bem passada? Se você procura por um churrasco com qualidade, encontra no Xpetto, em São Gonçalo. O lugar é ideal para quem aprecia uma boa carne ou um bom tempero - já que a casa oferece muito mais que produtos na brasa. Mas, a história da família que comanda o Xpetto já circulava pelas ruas do estado, quando marido e mulher dirigiam vans e faziam lotadas. De pouco em pouco o sonho ganhou, e ganha cada vez mais, forma e fama. E é essa história de laço familiar, crescimento e muito tempero que você vai conhecer hoje em mais um episódio da série 'A História de Cada Lugar'.

O sonho de Ricardo José da Cunha Cordilha, de 48 anos, já nasceu grande e tem se tornado gigante. Atualmente o Xpetto pode ser até considerado um 'lugar especial para pessoas especiais', já que o sucesso gonçalense passou a ser frequentado por um famoso cantor, conhecido pelas suas histórias de ser recebido em lugares exclusivos. Se a viralizada história dos tênis que o cantor narra é real deixa dúvida em muita gente, mas a indicação dele sobre o restaurante é muito verdadeira e quem conhece o ambiente entende porque clientes atravessam a 'poça' para apreciar a comida servida na casa.

Parceria foi a receita do sucesso

Casada há 20 anos com Ricardo, Andrea Gomes Pinheiro Cordilha, 49, é a parceira que quase todo mundo gostaria de ter. Além de ponderar riscos, e de vez em quando trazer o marido para a realidade, quando ele viaja nos planos para a casa, ela põe a mão na massa e faz o sonho acontecer, ao lado dele.

Andrea já tinha um filho e Ricardo outro, juntos o casal teve o Gabriel. Hoje, o filho deles e o filho de Andrea, o Felipe, vivem a dor e a delícia de fazer um sonho se tornar real. Se atualmente a família consegue usufruir de benefícios e respirar com a certeza que a casa vai encher, em 2016, quando o local abriu, a realidade era outra.

"Quando começaram a existir muitos problemas em relação a circulação das vans, vimos que não poderíamos trabalhar com incertezas. Esse ponto aqui já era dele sem ser. Morávamos no bairro e ele sempre dizia que se fosse abrir algo seria aqui, pois o ponto era perfeito. Quando resolvemos então que abriríamos algo nosso, ele rapidamente veio acertar sobre o ponto que tanto sonhou", contou Andrea.

Mas se a escolha do ponto foi rápida, a realidade foi bem demorada e difícil. O local escolhido ficou mais de um ano fechado, mesmo tendo o aluguel pago pontualmente, pois ainda não tinham dinheiro para iniciar. Ah, e vale destacar que a família planejava abrir uma hamburgueria, mas mudaram a rota durante a obra.

"Ficamos pagando aluguel, e fazendo obras devagar. Pois não dava pra fazer tudo e abrir. Não tínhamos nenhum equipamento e nem dinheiro. Aí, no decorrer do planejamento, percebemos que hamburgueria já existiam muitas, e ficamos buscando o que poderia ser nosso diferencial", contou Ricardo.

Mas e o espeto?

Se no início a hamburgueria deu espaço ao churrasco apenas por questões financeiras, em pouco tempo a carne passou a dominar os planos e os pensamentos do empreendedor. "Ele passou a estudar muito, conhecer os melhores produtos e se dedicar. Sempre pensamos que não queríamos fazer o que já era feito por aí. Ser só mais um não era nosso foco. E então surgiu a questão do churrasco e ele logo disse que não faria espetinho", lembrou Andrea.

E realmente, espeto, apesar de ter muita referência no nome, não sai da cozinha do local. O churrasco é servido em bifes, no caso das carnes. Linguiças e frangos são assados na grelha e servidos em porções. Com fogo na medida certa e na altura ideal, os cortes são retirados da brasa no momento exato, dando ao cliente a oportunidade de escolher o ponto que deseja receber sua carne.

"Eu vou de manhã comprar as carnes. Escolho cada picanha que vou servir. Cada ingrediente precisa estar no nosso padrão. Não abro mão de comprar a marca que sei que é boa. A gente faz o possível para manter o sabor natural do tempero e entregar o melhor de uma comida caseira", explicou Ricardo.

O Xpetto começou com uma loja pequena e hoje acontece mais uma obra de expansão que está transformando seis imóveis, entre casas e lojas, em somente um espaço que vai atender o restaurante. Se a comida já apresenta qualidade superior a muitos restaurantes famosos e caros, em pouco tempo o espaço terá essa mesma qualidade e sofisticação, de acordo com o projeto que eles estão seguindo.

'Um lugar especial para pessoas especiais'

"A gente hoje trabalha sabendo que nosso público já conhece nosso sabor e acredita na qualidade do que fazemos. Ainda temos muito o que crescer e estamos trabalhando arduamente para isso. Já dormimos aqui no chão, quando vendemos nossa única casa para investir nesse sonho. Já pegamos valores altos de empréstimos para investir aqui. Hoje a gente já consegue ver o local seguir o rumo que sonhamos para a casa. Os clientes são nossos principais propulsores. E é o boca-a-boca que faz a gente se destacar. São nossos clientes que indicam a casa a outros clientes. Foi assim, inclusive com o Naldo. Ele veio com um cliente da casa e gostou. Depois retornou com a família. E é para isso que a gente trabalha. Para fazer o cliente se apaixonar pelo que a gente já é apaixonado por fazer", contou Andrea.

Vale destacar que enquanto o salão passa pela maior obra que a marca já teve, a cozinha e a churrasqueira do estabelecimento já estão prontas e arrancam sorrisos em qualquer um que é apaixonado por gastronomia. Em inox, como deve ser, a cozinha tem bancadas e equipamentos específicos para garantir a rapidez e a perfeição no preparo dos pratos, que são feitos em panelas pequenas, para garantir que cada porção seja feita na hora do pedido.

"Aqui nada fica pronto, congelado. A gente foca em crescer com a mesma qualidade que a gente tinha quando começou. Não vamos perder o que nos trouxe até aqui, pois sabemos que o nosso sabor é o que faz com que nossos clientes façam propagandas para que outros clientes conheçam o nosso trabalho", explicou Andrea, que atuava na cozinha junto a Ricardo, mas com o crescimento do público, passou a atender no caixa, com os filhos, e Ricardo segue controlando a cozinha, com os funcionários. "Por ele não passa quase nenhum erro. Ele pode estar conversando que vê tudo que vem pro salão, do copo molhado ao empratamento. Tudo ele percebe", contou o filho Gabriel.

O Xpetto começou vendendo cerca de dez quilos de carne por final de semana. Hoje, a família chega a vender 200 quilos de churrasco em geral no mesmo período. Atualmente, o local tem 18 funcionários registrados, e em dias especiais chega a ter 35 funcionários em escala de trabalho freelancer.

Resenha degustativa

Vou começar o texto falando para vocês que o local apresenta uma comida surpreendente, tanto de sabor quanto de visual. Vou também destacar que eu sou extremamente apaixonada por comida bonita, cortes precisos e técnicas de preparo. Com isso em mente, vocês precisam saber que já comecei a visita impactada com a cozinha e com toda o 'mise en place' que vi por lá.

A casa tem um cardápio surpreendente, tanto de variedade quanto de qualidade. Iniciando pelo carro chefe, vamos falar de carne. Provamos a picanha importada da casa. A carne servida em bifes altos, apresentava fatias ao ponto, que mesmo depois das fotos e de um tempo na mesa, não poderia ser chamada de uma carne bem passada. O meio rosado, o suco da carne, a gordurinha derretendo na boca, a chuva de sal de parrilla....enfim, feita à perfeição.

A carne é servida com diversos acompanhamentos e é apresentada para servir duas pessoas. Mas, sério, serve de três a quatro, sem dúvida. Os acompanhamentos são os triviais de um bom churrasco, arroz, feijão, preto ou tropeiro, farofa de ovos e de bacon, batata ou aipim frito, salpicão ou maionese e molho à campanha.

Dito isto, entendam que de trivial os pratos não têm nada. O toque do Xpetto aparece em cada prato, do tempero à montagem. Diferente de muitos tropeiros servidos por aí, o do Xpetto não tem aparência de farofa. A montagem em camada deixa o prato molhadinho, suculento, mas sem perder (muito ao contrário) sabor. A farofa também é bem gostosa. O simples que funciona e entrega tudo o que promete. Mas, o destaque é o molho à campanha.

Gente, o molho entrega visual, sabor e requinte ao prato. Com cortes perfeitos, no estilo brunoise - nome dado ao corte em pequenos quadradinhos - eles usam e abusam dos sabores naturais. Além do trio pimentão verde, cebola branca e tomate, a casa faz o molho com pimentões vermelhos e amarelos, além das cebolas roxas. O molho é encorpado com um azeite de muita qualidade e quase nenhuma acidez desconfortante.

Aí você pensa: ok, o lugar é bom no churrasco! Principalmente quando você prova a kafta recheada do local. A mussarela derretendo e o perfume do gratinado faz tudo combinar e confirmar sua certeza.

Mas é aí que eles surpreendem mais uma vez. A casa serve prato bom, não só churrasco. Digo isto após provar o prato 'Camarão à moda Xpetto'. É um prato de camarão com arroz cremoso. Sua cabeça te levou ao famoso prato de um restaurante 'internacional'? Se sua resposta foi sim, esqueça essa referência.

O prato de arroz cremoso com camarão, servido com camarões ao catupiry empanado não tem nada parecido com o prato famoso. Feito com um fundo de camarão, o prato é intenso, cremoso, temperado à perfeição.

Arrisco a dizer que foi um dos pratos mais bem temperados que essa repórter que vos fala já provou. E olha, que culinária é a minha, hein! Se toda cremosidade e suculência não bastassem, o prato é servido com batata palha caseira, crocante e dourada. Uma delícia para complementar o prato que já é divino. Vale cada centavo.

Para fechar com chave de ouro o local também oferece sobremesas que arrancam suspiros.

Para os mais clássicos: pudim. Lisinho, sem nenhum furo! Com cor e textura como devem ser. A calda fina, sem ser aguada, traz o brilho que o prato precisa. O pudim, servido em tamanho individual, parece de mentira, de tão bonito que é.

Mas, se você gosta de sabores intensos e, claramente exclusivo, o Xpetto tem uma banana brulée servida com sorvete e chocolate.

A banana, com a casquinha de açúcar, típica da culinária francesa, é assada, e servida numa "cama" de chocolate ao leite; acompanhada de um sorvete com geleia caseira de morango. Apesar de ser individual, o prato serve fácil duas pessoas. O Xpetto te surpreende da entrada à sobremesa, trazendo toques de exclusividade e perfeição em cada etapa da refeição.

Serviço

Xpetto Grill

Rua General Barcelos, 149

Brasilândia, São Gonçalo

Informações: 21 96689-7322 (WhatsApp)

➢ Este artigo não é um texto publicitário e reflete a opinião do repórter no momento da entrevista. Valores e condições de atendimento podem sofrer alterações algum tempo depois da publicação.

