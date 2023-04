Café e chocolate em Niterói e São Gonçalo para todos os públicos; conheça!

Bebida mais famosa do Brasil, o café, 'casa' com o chocolate um dos doces mais consumidos do mundo - Foto: Filipe Aguiar

Café e chocolate. Uma combinação clássica e que agrada quase todos os paladares. Do intenso ao mais suave, com muito leite ou mais amargo. Com açúcar ou sem. Dos mais caros e sofisticados aos mais baratos e populares. As opções se encaixam tanto para a bebida mais famosa do Brasil quanto para um dos doces mais consumidos no mundo. E é por todas essas diferenças e semelhanças que cafeterias caíram no gosto popular e agradam a todos os níveis de clientes.

Com foco em produtos premium, a Lugano chegou a Niterói para atender o público que busca ingredientes de qualidade com produção 'gourmetizada'. A marca de chocolates famosa de Gramado teve sua primeira loja aberta na cidade, em Icaraí. Márcio Margliano, de 40 anos, um dos sócios da loja, contou a equipe de OSG como o espaço foi recebido pelo público.

"A escolha da rua foi pensada, a forma que a loja foi organizada foi pensada. Tudo para proporcionar ao cliente um ambiente onde você pode fazer uma reunião de trabalho, conversar com amigos e tomar um café sozinho", disse.

A Lugano é uma marca conhecida pelos seus famosos chocolates, e o espaço é especialista em preparar alimentos e bebidas com a iguaria que, apesar de ser embalado e vendido em larga escala, é feito de foma artesanal.

Além de chocolates de sabores tradicionais, e de sabores diferenciado como choclate com laranja e chocolate com menta, a casa possuí itens para quem quer fazer um belo lanche, sem abrir mão do sabor de Gramado.

O croissant de banana com creme de avelã Lugano, ainda é acompanhado de uma calda de chocolate quente, feito com o verdadeiro chocolate ao leite vendido na casa.

Já para beber, dentre as diversas opções, o local oferece o Capuccino Clássico Lugano, que é simplesmente divino. Além de lindo, a bebida é reconfortante e com "sabor" de viagem.

A Lugano também possui diversas opções para presentes, que vão de chocolates a bebidas. O local foi pensado para oferecer conforto e atendimento de primeira qualidade para seus clientes.

No entanto, se engana quem pensa que o bom atendimento e a comida de qualidade se resumem a bairros de classe alta e produtos mais caros. Se o café agrada a todos os tipos de público, as cafeterias são espaços que existem para todos eles.

São Gonçalo

Com a proposta de trazer um ambiente caseiro e aconchegante, o Bistrô d’Avó nasceu em São Gonçalo há cerca de 5 anos, no quintal de uma casa no centro. Agora, ocupa uma loja no Rodoshopping.

Fundada por Jandira Magno, de 63 anos, atualmente com o sócio, Roberto Viana, o local junta cafeteria com afeto e poucas opções no cardápio são industrializadas. Mobiliada com itens antigos, crochês, presépios e pinturas, a cafeteria homenageia a mãe da fundadora e se assemelha a uma “casa de vó”.

“Os clientes se identificam com a nossa decoração. Alguns apontam para os objetos e comentam: ‘minha avó tinha um parecido em casa’. Eles sentem uma conexão”, contou.

Quitutes da 'casa de vó': saborosos e aconchegantes | Foto: Filipe Aguiar

O Bistrô tem produção pequena, feita com cuidado, e pensada nos consumidores. Com cinco opções diárias de bolos e tortas (de fubá, laranja, cenoura, cuca de banana e um sempre um sabor diet), os doces têm gostinho de “quitute de vó” e ficam deliciosos com um café preto como acompanhante. Item que pode ser coado na mesa, na frente do cliente.

Além das porções pequenas, a cafeteria conta também com pacotes de café colonial para duas pessoas. Com preço que cabe no bolso, o lanche pode ter de pão de queijo a misto quente, que podem ser acompanhados por café, suco e até mesmo um bom bolinho caseiro.

Se você é daqueles que não curtem se afogar no chocolate na páscoa e preferem uma refeição gostosa em um local aconchegante, essas cafeterias são opções de lugares que atendem de 8 a 80 anos.