Morte de Cici Maldonado: confira imagens do momento do crime

Foram divulgadas imagens das câmeras de segurança que registraram o momento em que o vereador Cici Maldonado foi assassinado a tiros, na noite da última terça-feira (07). Apesar de não mostrarem o local e a execução dos tiros que tiraram a vida do parlamentar, os registros flagram suspeitos circulando de moto pela rua onde o crime aconteceu. Confira o vídeo:





No áudio original do registro é possível ouvir o som de pelo menos doze disparos. Os cinco primeiros tiros parecem vir da mesma arma de fogo; a troca de tiros só começaria depois desses disparos iniciais.

As imagens são de um câmera de outra residência na Rua Antenor Martins, no Porto de Madama. Tanto esse registro como o de outras casas no endereço, incluindo as da residência onde o vereador morava, está sendo analisados pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG), que investiga o crime.

A Polícia ainda está apurando se a morte aconteceu de fato durante uma tentativa de assalto ou se os disparos tiveram outra motivação. Os assessores da vítima e familiares estão sendo ouvidos pelos agentes.



O corpo do político está sendo velado na Igreja Batista do Porto da Madama, em um culto fúnebre que começou às 13h. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.

