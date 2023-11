Autoridades lamentam morte do vereador Cici Maldonado

Com a divulgação da morte do vereador gonçalense Cici Maldonado (PL-RJ), na noite desta terça-feira (7), na porta de sua casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, diversas autoridades do município se manifestaram sobre o ocorrido e lamentaram o assassinato do parlamentar.

A Prefeitura de São Gonçalo emitiu uma nota lamentando a morte do vereador e informou que o prefeito Capitão Nelson (PL-RJ) decretou luto oficial de três dias no município.

"A Prefeitura de São Gonçalo lamenta profundamente a morte do vereador Cici Maldonado, que deixa um legado de trabalho pela população gonçalense, e presta toda a solidariedade à família e amigos. [...] A Prefeitura reitera sua solidariedade neste momento de dor e confia na celeridade da Polícia na apuração do caso", comunicou.

A gestão municipal também fez uma publicação em suas redes sociais sobre o ocorrido.

A Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, onde Ceci atuava, decretou luto oficial de três dias e publicou uma nota de pesar em suas redes sociais e no site a respeito da morte do vereador. Além disso, uma imagem de luto é aberta no site assim que a página inicial é acessada.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, Lecinho Breda (MDB), fez uma publicação falando sobre a tristeza em receber a notícia e afirmou que Ceci "amava o que fazia e dava tudo de si para contribuir com o crescimento desta cidade".

O também vereador Vinicius (Solidariedade), Vice-Presidente da Câmara de São Gonçalo, fez uma publicação sobre a perda de Cici e ressaltou o fato de que, no último momento em que eles estiveram juntos, na plenária desta terça-feira (7), os dois haviam compartilhado boas risadas e "um precioso abraço que jamais esquecerei".

O vereador Claudinei Siqueira (Republicanos), 3° Vice Presidente da Câmara, também fez uma postagem lamentando o ocorrido.

O vereador Piero Cabral (PMB), 3º Secretário da Câmara de São Gonçalo, lamentou a perda de Cici e disse que "mesmo não concordando com algumas coisas, tínhamos um carinho e admiração um pelo outro".

O vereador Romário Regis (PDT) também lamentou a morte do parlamentar em seu perfil pessoal nas redes sociais e no perfil de seu gabinete. Segundo ele, "perder Cici Maldonado é uma das maiores tristezas que já experimentei, porque, acima de tudo, ele era um bom amigo".