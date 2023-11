Saiba quem foi Cici Maldonado, vereador morto em São Gonçalo

O vereador gonçalense Cici Maldonado foi morto a tiros na porta de casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, na noite dessa terça-feira (7). Apesar da polícia trabalhar com a suspeita de uma tentativa de assalto, nenhuma linha de investigação é descartada. Relembre agora quem foi o vereador que morreu aos 61 anos.

Aldecyr Maldonado (PL-RJ), mais conhecido como 'Cici', assumiu pela primeira vez como vereador na Câmara Municipal de São Gonçalo em 2021, depois de receber 2.425 votos. Ele atuava como 1º Secretário da Câmara de Vereadores, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação e era membro da Comissão de Defesa Civil.

Cici Maldonado era casado há mais de 30 anos e pai de três filhas. O parlamentar nasceu e cresceu no bairro do Gradim em São Gonçalo. Durante sua vida escolar, ele estudou em colégios públicos, como o Colégio Estadual Coronel Francisco Lima, o Colégio Estadual Coronel João Tarcisio Bueno e o Colégio Estadual Walter Orlandine.

Antes de ser vereador, Cici trabalhou por 13 anos em uma empresa e depois montou seu próprio negócio. Nessa época, ele também ajudava alguns amigos do bairro, mas ainda não tinha pretensões políticas.

Foi então que no ano de 1996 ele deu seus primeiros passos na política e começou a atuar como um dos dos articuladores políticos da ex-prefeita Aparecida Panisset. Depois de ajudar nas eleições em que ela saiu eleita vereadora, Cici foi trabalhar como assessor da parlamentar e só então se candidatou a uma vaga no legislativo, mas não se elegeu.

Nesta terça-feira (7), Cici havia cumprido sua agenda do dia, que contou, inclusive, com o acompanhamento da visita do vice-governador do Rio de Janeiro às obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), em São Gonçalo.

Uma de suas últimas atuações na Câmara também foi nesta terça (7), com a apresentação do projeto de lei Nº 265/2023, que tem como objetivo criar o 'Programa de Preservação e Revitalização' e considera como Patrimônio Imaterial os campos de futebol de várzea no município.



Vida política

Em 2004, Cici se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e obteve 1.404 votos, mas não se elegeu.

Já em 2006, Cici Maldonado concorreu ao cargo de deputado estadual, desta vez pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), teve 3.500 votos e ficou como suplente.

Em 2008 ainda com o desejo de ingressar na vida política, ele disputou pela segunda a vez uma vaga no legislativo gonçalense. Desta vez pelo Partido Social Cristão (PSC), conseguiu um total de 2.804 votos e ficou como primeiro suplente. No entanto, ainda em janeiro do ano corrente, o vereador eleito Josias Muniz foi convidado para ser secretário e Cici assumiu, permanecendo no mandato até 2010, quando o colega retornou ao legislativo.

Nas eleições de 2012, agora pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ele concorreu novamente ao cargo de vereador e recebeu 2.987 votos. Chegou a assumir o mandato, mas apenas por 30 dias. Uma decisão do TRE o impediu de continuar porque, segundo o órgão, um dos partidos que fazia parte da coligação não cumpriu o coeficiente indicado para o número de mulheres.

Em 2014, se candidatou ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Liberal (PSL) recebeu 6.504 votos e ficou como suplente.

Já em 2015, Cici acabou assumindo o mandato por conta do afastamento do vereador Amarildo Aguiar e ficou até disputar as eleições em 2016 quando recebeu 3.711 votos. No entanto, mesmo com uma votação expressiva ele não conseguiu assumir.

Segundo o vereador, o seu partido na época, o PR, acabou realizando uma coligação fora do prazo estipulado e, de acordo com o parlamentar, sua assinatura também teria sido falsificada neste processo.

No início de novembro de 2019, Cici assumiu mais uma vez uma cadeira no legislativo. Isso porque o vereador Dr. Fabio Farah, [suplente de Iza Deolinda de Almeida (MDB) que teve o mandato cassado] solicitou uma licença para assumir a direção do Posto de Assistência Médica de Alcântara (PAM).

Trabalho como parlamentar

Em uma de suas passagens pela Câmara, o vereador denunciou falhas estruturais e de acabamento no Shopping São Gonçalo. Após a delação, fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ) foram até ao local realizaram vistorias e solicitaram a administração do shopping uma reforma no local comprometido.

Uma outra conquista foi, em 2017, quando ele conseguiu a instalação de uma cabine da Polícia Militar na Praça do Gradim. De acordo com o parlamentar, o equipamento estava desativado e abandonado no bairro Salgueiro. Após a sua retirada pelas forças policiais, o material foi levado para a sede do Batalhão e o vereador custeou a sua reforma com recursos próprios.

Segundo Cici, após a instalação da cabine e com a presença de policiais no local os índices de criminalidade diminuíram substancialmente no bairro.

Um outro projeto da qual o vereador se orgulhava é o “Inclusão Universitária”, que oferece bolsas de estudos para estudantes de faculdades particulares da região. Ele também implantou o gabinete itinerante, projeto em que o vereador percorre diversos bairros para ouvir a população, receber demandas e depois encaminhá-las ao executivo.