Caso Cici Maldonado: DH trabalha com outras possibilidades, além de assalto

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo iniciaram as investigações minutos após o crime - Foto: Filipe Aguiar

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo iniciaram as investigações minutos após o crime - Foto: Filipe Aguiar

O crime contra vereador Cici Maldonado pode não ter sido assalto. Embora a Polícia Militar tenha informado inicialmente que o vereador foi baleado durante uma tentativa de assalto, a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e afirma não ter encontrado indícios suficientes para seguir somente nesta linha de investigação.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo iniciaram as investigações minutos após o crime, na noite de terça-feira (07) e já colheram depoimentos dos assessores da vítima.

O corpo do vereador, que chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, já está no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde seus familiares aguardam a liberação para o sepultamento.

Leia mais:



Vereador Cici Maldonado é morto a tiros em SG

Educação para toda a vida: Escola Municipal de Niterói homenageia importantes figuras da cultura brasileira em projeto multidisciplinar

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), e que a perícia foi realizada no local, bem como testemunhas foram ouvidas. As diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do homicídio.



Já a Câmara de São Gonçalo se solidarizou com a família, amigos e eleitores do parlamentar, e decretou luto oficial de três dias. “Gonçalo perde um grande cidadão, amigo, batalhador, íntegro que cumpriu seus deveres e deixará eterna saudade. Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos, pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor.”

Leia também:

'Quem matou? Quem mandou?' Após 20 anos, crimes por mortes de vereadores prescrevem em SG



'Quem matou? Quem mandou?' Prescrição simbolizou um segundo ‘enterro’



Recordando

O vereador de São Gonçalo (RJ) Aldecyr Maldonado (PL), de 61 anos, foi morto a tiros em frente a sua residência, na noite de terça-feira, 7, na Rua Antenor Martins, no Porto de Madama.