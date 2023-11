Vizinhos de Cici Maldonado estão com medo após o crime

Na manhã do dia seguinte ao crime, as marcas ainda estavam em frente à casa do vereador Cici Maldonado (PL-RJ). Além do sangue escorrido pelas ruas, era possível ver uma marca de tiro em seu portão. Embora a casa de Cici seja cercada por circuito interno de segurança, câmeras e cercas não impediram que os criminosos agissem na noite desta terça-feira (7).

Na manhã do dia seguinte ao crime, as marcas ainda estavam em frente à casa do vereador Cici Maldonado (PL-RJ) | Foto: Filipe Aguiar

Além das câmeras da casa do parlamentar, localizada no Porto da Madama, em São Gonçalo, vizinhos também possuem sistema de segurança e todas as imagens estão sendo colhidas pela equipe da Divisão de Homicídios (DHNSG), que vão analisar todas as gravações.

Os moradores da região estão muito chocados com o crime e lamentam o ocorrido. Um dos vizinhos conhece Cici Maldonado desde pequeno e falou que sua esposa já não quer mais nem continuar morando ali.

O local que era conhecido como uma rua tranquila, calma e sem riscos, apesar de ser no início de uma comunidade, hoje já convive com a presença de barricadas, situação que tem incomodado bastante os moradores.