Corpo de Cici Maldonato é velado na Igreja Batista do Porto da Madama

O velório do vereador Cici Maldonado, agendado para às 11h desta quarta-feira (08) atrasou em 50 minutos. Por volta das 11h50, amigos e familiares que aguardavam na porta da Igreja Batista Porto da Madama, puderam dar início à cerimônia de despedida.

A mãe do vereador, que chegou logo após à entrada do corpo na igreja, foi amparada por familiares. O presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, Alecio Breda Dias (MDB), também estava no local e lamentou a morte do parlamentar:

''A gente lamenta muito, né? A gente perdeu um um grande amigo de trabalho, grande vereador, a cidade perde muito. E a gente fica com muita tristeza no coração. Peço a Deus que receba ele de braços abertos.'', comentou.

''Eu acredito a gente não sabe o dia nem a hora, mas ontem parece que foi um dia muito diferente na vida dele. E assim, cheguei a me arrepiar. Então assim eu peço que acolha ele nesse momento. Que Deus possa dar todo suporte, sabedoria para que a família dele possa passar esse momento tão difícil.'', concluiu o vereador.

1/4 Familiares se despedem do vereador | Foto: Filipe Aguiar

2/4 Mãe de Cici é amparada por amigos e familiares | Foto: Filipe Aguiar

3/4 Corpo do vereador chegou a igreja com cerca de uma hora de atraso | Foto: Filipe Aguiar

4/4 | Foto: Filipe Aguiar









Além do velório, será realizado às 15h um culto de despedida e homenagem ao vereador. ''O culto é um procedimento da igreja, na verdade, porque ele como um membro da igreja durante 30 anos, os filhos foram criados aqui, então para nós é uma surpresa muito grande em relação a esses fatos. Estamos consternados com toda essa situação. Ele vai deixar muita saudade, principalmente pelo homem de fé que ele era. É um sofrimento para todos nós, para a família, para a igreja, falta palavra para preencher todo esse vazio que vai ficar em relação ao Cici Maldonado.'', falou o pastor da Igreja Batista Porto da Madama Aldemir Soares.

O responsável da igreja Francisco Batista Neto, também demonstrou a importância de Cici como cidadão e figura pública: ''Quando estava preparando a programação do culto dessa manhã eu meditei justamente sobre isso: Cici era um político. Eu nunca fui político, mas a gente falava a mesma linguagem. E ele era um servo de Deus, mas era um homem que servia toda a população e não tinha ambição, era honesto demais, talvez o excesso de honestidade tenha atrapalhado ele.'', lamentou.

O sepultamento de Cici Maldonato está marcado para às 16h desta quarta-feira (08), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.