Saiba quem deve assumir a vaga do vereador Cici Maldonado

Com a morte do vereador gonçalense Cici Maldonado (PL-RJ), na noite dessa terça-feira (7), na porta de sua casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, sua vaga na Câmara Municipal precisará ser ocupada por outro parlamentar.

Aldecyr Maldonado, mais conhecido como 'Cici', assumiu, pela primeira vez, como vereador na Câmara Municipal de São Gonçalo em 2021, depois de receber 2.425 votos. Agora, seu cargo será transferido a seu suplente.

Leia também:

➢ Caso Cici Maldonado: DH trabalha com outras possibilidades, além de assalto

➢ Vereador Cici Maldonado é morto a tiros em SG

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Após 20 anos, crimes por mortes de vereadores prescrevem em SG

Quem assume diretamente a vaga deixada por Cici é o ex-secretário de Segurança Pública do Governo Nanci, Felipe Brito, também do PL. Mas, segundo fontes ligadas à política de São Gonçalo, o policial deve assumi-la e, em seguida, deixá-la para o segundo suplente, o médico Gleison Rocha, atual secretário de Saúde do prefeito Capitão Nelson.

Leia mais:

'Quem matou? Quem mandou?' Matar político virou algo comum?

'Quem matou? Quem mandou?' Prescrição simbolizou um segundo ‘enterro’

Felipe Brito deve ficar com um cargo junto às secretarias de Segurança Pública ou de Transportes a convite do atual prefeito.

A Câmara Municipal ainda não se pronunciou.