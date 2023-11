Vereador Cici Maldonado é morto a tiros em SG

O vereador Cici Maldonado, da Câmara Municipal de São Gonçalo, foi morto a tiros, na noite dessa terça-feira (7), após chegar em casa, no bairro do Gradim. Os criminosos teriam entrado na residência e surpreendido o político, que havia acabado de chegar em casa.

Cici ainda chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) inciou as investigações sobre o caso. Inicialmente, trabalha-se com a possibilidade de tentativa de assalto ou até mesmo um plano de execução de Cici.

Desavenças - As primeiras informações chegadas à polícia é que o crime pode estar relacionado a uma desavença entre o vereador e um candidato a uma das vagas na Câmara de SG ligado a comunidades do Paraíso e Patronato, em SG. Os dois teriam tido um desentendimento recente na cidade, já por conta da disputa pelos eleitores daquelas regiões, tradicionais redutos eleitorais de Cici.

Crimes insolúveis - As eleições municipais estão marcadas para o fim do ano que vem. O SÃO GONÇALO divulgou uma matéria especial, mostrando as dificuldades enfrentandas pela polícia e o Ministério Público para tentarem esclarecer as execuções de políticos em SG,

Na tarde dessa terça-feira, Cici havia visitado obras em seus redutos eleitorais, na companhia do vice-governador do Estado do Rio, Thiago Pampolha. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o Secretário de Saúde de SG, Gleison Rocha, e vereadores da Câmara de SG estiveram no hospital no fim da noite.

* Em apuração